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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر تدين الاعتداء الإسرائيلي على دورية للجيش اللبناني

أرشيفية
أرشيفية
فرناس حفظي

أدنت مصر باشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف دورية للجيش اللبناني، والذي أسفر عن مقتل ضابطين وعسكرى، عتبره تصعيداً خطيراً وانتهاكاً سافرًا لسيادة لبنان الشقيق، وخرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وأحكام القانون الدولي الإنساني.

وتؤكد مصر ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية، وإلزام إسرائيل باحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، محذرةً من أن استمرار هذا التصعيد من شأنه أن يقود إلى مزيد من التوتر والفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة.

كما تشدد مصر على أهمية دعم الجهود الإقليمية والدولية الدبلوماسية المكثفة الرامية إلى خفض التصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وتؤكد مصر رفضها القاطع لأي مساس بالتراب الوطني اللبناني، وتجدد دعمها الكامل لوحدة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية وسلامة أراضيها. كما تطالب بالانسحاب الإسرائيلي الفوري والكامل من كافة الأراضي اللبنانية، والتنفيذ الشامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١، بما يحقق الأمن والاستقرار ويحفظ سيادة لبنان ووحدة أراضيه

دورية للجيش اللبناني لبنان القانون الدولي المجتمع الدولي الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة

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