تصعيد خطير.. مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين

أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن استمرار النظام الإيراني في أعماله الإرهابية باستهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية في البحرين والكويت، دليل على رغبته في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتقويض جهود السلام.



وأعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاستمرار الاعتداءات الإيرانية العدائية التي تستهدف البحرين والكويت.

وأكد أن هذه الأعمال الإيرانية الغادرة تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسؤول، وانتهاكا سافرا لجميع القوانين والأعراف الدولية، وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة.

وشدد الأمين العام لمجلس التعاون، على أن أمن البحرين والكويت يعد جزءا لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، وأن دول المجلس تقف موقفا موحدا وثابتا إلى جانبهما، وتدعم بشكل كامل جميع الإجراءات التي تتخذانها لحماية أمنهما وصون سيادتهما وسلامة أراضيهما.