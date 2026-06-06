بعد سجنه عامين.. ترامب يصدر عفوا عن عضو جمهوري سابق في الكونجرس

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفوا غير مشروط عن الجمهوري السابق ستيفن باير الذي قضى عامين في السجن بعد إدانته باستغلال معلومات سرية في تداول الأسهم.

وأشاد ترامب، في قراره بمنح عفو "كامل وشامل وغير مشروط"، بمسيرة باير المهنية كمستشار قانوني بارز في الجيش وفي مجلس النواب، والتي وصفها بأنها متميزة ومثمرة للغاية.

وصدر العفو بتاريخ أمس الأول الخميس وأصدره البيت الأبيض في وقت متأخر من أمس الجمعة.

وكانت المحكمة قد حكمت على باير بالسجن 22 شهرا في عام 2023، بسبب صفقات قام بها، أثناء عمله كمستشار وعضو في إحدى مجموعات الضغط.

و أمرت المحكمة بمصادرة أكثر من 350 ألف دولار، تمثل قيمة المكاسب غير المشرعة التي حققها ودفع غرامة قدرها عشرة آلاف دولار. وتم إطلاق سراحه في عام 2025 .

وقال باير إن العفو "يصحح ملاحقة قضائية لها دوافع سياسية وكان مروعا أن يتم حبسي عن جريمة، لم اقترفها". وقال إنه لا يزال يصر على أنه بريء.