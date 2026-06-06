استنفار أمني في حضرموت.. الجيش اليمني يسقط 3 مسيرات مجهولة قرب منشآت سيادية

شهدت محافظة حضرموت شرقي اليمن حالة من الاستنفار الأمني بعد تصدي قوات الجيش اليمني لثلاث طائرات مسيرة مجهولة الهوية حلقت فوق مواقع عسكرية ومنشآت حيوية في المحافظة النفطية.

ونقل مصدر عسكري عن قوات المنطقة العسكرية الثانية أن أنظمة الدفاع الجوي تعاملت مع الطائرات المسيرة فور رصدها في أجواء منطقة خلف شرق مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت. وأوضح المصدر أن المسيرات كانت تحلق بالقرب من مقار حكومية ومنشآت استراتيجية بالغة الأهمية، ما استدعى تنفيذ إجراءات فورية لحماية المواقع السيادية والحساسة.

ولم تصدر السلطات المحلية في حضرموت أي بيان رسمي بشأن الحادثة حتى الآن، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق هذه الطائرات.

ويأتي هذا التطور بعد يومين فقط من محاولة استهداف مقر عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي بواسطة طائرات مسيرة، في حادثة لم تكشف السلطات تفاصيلها أو الجهة التي تقف وراءها.

وتكتسب هذه الأحداث أهمية خاصة في ظل سجل المحافظة مع الهجمات على المنشآت النفطية، إذ سبق أن تعرضت موانئ نفطية في حضرموت وشبوة لهجمات بطائرات مسيرة عام 2022، ما أدى إلى توقف صادرات النفط اليمنية وتكبيد الاقتصاد خسائر كبيرة.

وتشهد حضرموت منذ مطلع العام الجاري ترتيبات أمنية وإدارية جديدة عقب استعادة الحكومة اليمنية السيطرة الكاملة على المحافظة بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بعد فترة من سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على أجزاء منها، قبل أن يعلن الأخير حل هياكله الرئيسية وسط تباينات داخلية.