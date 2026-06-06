إضافة هذا النوع من التوابل للطعام يحسن الهضم

يعد الفلفل الأسود من التوابل المميزة التى تضفي على الطعام مذاقا مميزا ولكنه فى نفس الوقت يمنح الجسم فوائد عديدة.

ووفقا لموقع مايو كلينك فأن الفلفل الأسود يساعد فى تحسين الهضم وتقوية المناعة وحماية الأوعية الدموية.

يقوي القلب والأوعية الدموية

يعد البيبيرين نوعًا من مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل تصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض العصبية .



يُحسّن هذا المركب أيضًا من التوافر الحيوي للعناصر الغذائية فعند إضافة الفلفل الأسود إلى الطعام يزيد كمية العناصر الغذائية التي يمتصها الجسم في مجرى الدم.

الهضم وصحة الأمعاء

يساعد الفلفل الأسود على تحفيز إفراز حمض الهيدروكلوريك في المعدة، مما يُحسّن عملية الهضم وامتصاص الطعام كما أنه يتميز بخصائص طاردة للغازات، مما يُساعد على تخفيف الانزعاج وتراكم الغازات في الأمعاء.

دعم المناعة

يُعدّ الجهاز المناعي القويّ مهماً للوقاية من الأمراض، ويمكن للفلفل الأسود أن يُسهم في ذلك كما تلعب مركباته النشطة دوراً في تعزيز خلايا الدم البيضاء، التي يستخدمها الجسم لمكافحة البكتيريا والفيروسات الغازية.