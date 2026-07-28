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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في عيدها الـ44.. محافظ الغربية: إذاعة وسط الدلتا كانت وستظل صوتًا للمواطن وشريكًا في بناء الوعي

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

شهد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، احتفالية إذاعة وسط الدلتا بمناسبة مرور أربعة وأربعين عامًا على انطلاقها، والتي أُقيمت بالمركز الثقافي بمدينة طنطا تحت عنوان «صوت الدلتا.. نبض الوطن والمواطن»، بالتعاون مع مديرية الثقافة بالغربية، وذلك بحضور عبد الرحمن البسيوني رئيس الإذاعة المصرية، والدكتور ياسر غياتي مدير عام إذاعة وسط الدلتا، ووائل شاهين مدير عام ثقافة الغربية، العميد اركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري لمحافظة الغربية،إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والإعلاميين والمثقفين والفنانين.

 

توجيهات محافظ الغربية 

واستُهلت الاحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عرض فيلم تسجيلي بعنوان «إذاعة وسط الدلتا.. 44 عامًا من العطاء»، ثم استمع المحافظ إلى كلمات قيادات الإذاعة والثقافة، والتي أكدت أهمية الإعلام الإقليمي في دعم الوعي المجتمعي وترسيخ الهوية الوطنية، كما تضمن الحفل عرض فيلمين تسجيليين عن رحلة العمل الإذاعي وأبرز إنجازات إذاعة وسط الدلتا، إلى جانب الفقرة الفنية التي قدمتها فرقة المحلة الاستعراضية التابعة لمديرية الثقافة بالغربية، حيث أشاد المحافظ بالمستوى المتميز للعروض وما عكسته من ثراء فني وثقافي يعبر عن أصالة التراث المصري.

 

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، خلال كلمته، أن إذاعة وسط الدلتا تمثل أحد أبرز الصروح الإعلامية الوطنية التي ارتبطت بوجدان أبناء الدلتا على مدار أربعة وأربعين عامًا، مشيرًا إلى أنها قدمت نموذجًا للإعلام المهني المسؤول، وأسهمت في تشكيل الوعي المجتمعي، وترسيخ قيم الانتماء، والتعبير عن قضايا المواطنين.

 وأضاف أن الإعلام الوطني لم يعد مجرد ناقل للأحداث، بل أصبح شريكًا رئيسيًا في بناء الإنسان، ومواجهة الشائعات، وتصحيح المفاهيم، وإبراز جهود الدولة في التنمية، مؤكدًا أن الإعلام الإقليمي يمتلك خصوصية كبيرة بحكم قربه من المواطنين ومعرفته بطبيعة المجتمعات المحلية، بما يجعله أكثر قدرة على تعزيز التواصل بين المواطن ومؤسسات الدولة.

 

رفع كفاءة الخدمات 

واختتم محافظ الغربية كلمته بتوجيه التهنئة إلى جميع العاملين بإذاعة وسط الدلتا بمناسبة عيدها الرابع والأربعين، مثمنًا ما قدموه من عطاء مهني على مدار العقود الماضية، ومؤكدًا أن التكامل بين الإعلام والثقافة والفنون يمثل أحد أهم أدوات بناء الإنسان المصري وترسيخ الهوية الوطنية، وأن محافظة الغربية ستظل داعمة لكل المبادرات التي تعزز الوعي الوطني، وتفتح آفاقًا أوسع للتواصل مع المواطنين، وتساند جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.

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