صرح مجاني بالصعيد.. «شفاء الأورمان للأطفال» بالأقصر يستقبل ألف طفل شهريا

استقبلت العيادات الخارجية بمستشفى «شفاء الأورمان للأطفال» لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر نحو ألف طفل مريض شهرياً، حيث يتم تقديم كافة الفحوصات الطبية المتقدمة ورعايات الصحية المتكاملة لهم وفقاً لأعلى المعايير الطبية العالمية.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص المستشفى على تقديم منظومة علاجية مجانية وشاملة لأطفال الصعيد من مختلف المحافظات، بدءاً من الكشف المبكر والتشخيص بالتقنيات الحديثة، وصولاً إلى وضع الخطة العلاجية اللازمة والتأهيل النفسي والاجتماعي للطفل وأسرته.

وأوضح الدكتور «محمود الزمبيلي»، مدير مستشفى شفاء الأورمان للأطفال، أن العيادات الخارجية بالمستشفى تضم نخبة من كبار الأطباء والاستشاريين في تخصصات أورام الأطفال، بالإضافة إلى أطقم التمريض والفنيين لتقديم أفضل مستويات الخدمة الطبية والعلاجية للمرضى.

وأضاف مدير مستشفى شفاء الأورمان للأطفال، أنه يتم توفير أحدث أجهزة الأشعة والتحاليل الطبية والمعامل التخصصية داخل العيادات، لضمان دقة التشخيص وسرعة بدء العلاج، مما يساهم بشكل مباشر في تحسين فرص الشفاء وتقديم رعاية صحية متكاملة للأطفال.

من جانبه أكد «محمود فؤاد»، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن العيادات الخارجية بالمستشفى تتولى دائماً متابعة الحالات بشكل دوري بعد انتهاء مراحل العلاج الرئيسية، وذلك لمراقبة استقرار حالتهم الصحية ومنع حدوث أي مضاعفات.

وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إلى أن هذه الجهود المستمرة في المتابعة الطبية تسهم بشكل كبير في تخفيف عبء السفر والتكاليف الباهظة عن كاهل أسر الأطفال في مختلف محافظات الصعيد، وتضمن تقديم دعم صحي ونفسي متكامل لهم.

جدير بالذكر أن مستشفى «شفاء الأورمان للأطفال» يمثل أول صرح طبي متخصص ومجاني لعلاج سرطانات الأطفال في صعيد مصر، ويسعى دوماً لتطوير خدماته وتوسيع طاقته الاستيعابية للحد من قوائم الانتظار ورفع نسب الشفاء بين الأطفال المصابين.