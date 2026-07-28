قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موجة حر جديدة تهدد أوروبا.. والحرارة مرشحة للتحرك شرقا خلال أغسطس
شيخ الأزهر لوزير التربية والتعليم : الاعتزاز باللغة العربية ركيزةٌ للحفاظ على الهوية
تطوير تدريس مادة الدين والاستعانة بمحفظي القرآن الكريم الأزهريين لتدريب المعلمين
الأهلي يحصل على حقوق تسويق مباراة برشلونة تلفزيونيًا.. ومنافسة مرتقبة بين القنوات
ظاهرة القبة الحرارية وعلاقتها بحرائق الغابات في أوروبا .. الأرصاد توضح
لو انت من أصحاب المعاشات.. البريد تعلن عن خطة لإنهاء أزمة الزحام
تعزيزا لدوره المحوري.. أيمن البياع مديرًا تنفيذيًا لمركز تحديث الصناعة
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب محافظة شينغهاي بشمال غربي الصين
نائب وزير الصحة: إصلاح ملف حديثي الولادة استثمار في مستقبل مصر
موعد صرف معاشات أغسطس بالزيادة
الأردن يسقط طائرة مسيرة بعد اختراق مجاله الجوي
وفاة المعلق الرياضي علاء متولى.. وتشييع الجنازة من مسجد العمري بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صرح مجاني بالصعيد.. «شفاء الأورمان للأطفال» بالأقصر يستقبل ألف طفل شهريا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

استقبلت العيادات الخارجية بمستشفى «شفاء الأورمان للأطفال» لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر نحو ألف طفل مريض شهرياً، حيث يتم تقديم كافة الفحوصات الطبية المتقدمة ورعايات الصحية المتكاملة لهم وفقاً لأعلى المعايير الطبية العالمية.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص المستشفى على تقديم منظومة علاجية مجانية وشاملة لأطفال الصعيد من مختلف المحافظات، بدءاً من الكشف المبكر والتشخيص بالتقنيات الحديثة، وصولاً إلى وضع الخطة العلاجية اللازمة والتأهيل النفسي والاجتماعي للطفل وأسرته.

وأوضح الدكتور «محمود الزمبيلي»، مدير مستشفى شفاء الأورمان للأطفال، أن العيادات الخارجية بالمستشفى تضم نخبة من كبار الأطباء والاستشاريين في تخصصات أورام الأطفال، بالإضافة إلى أطقم التمريض والفنيين لتقديم أفضل مستويات الخدمة الطبية والعلاجية للمرضى.

وأضاف مدير مستشفى شفاء الأورمان للأطفال، أنه يتم توفير أحدث أجهزة الأشعة والتحاليل الطبية والمعامل التخصصية داخل العيادات، لضمان دقة التشخيص وسرعة بدء العلاج، مما يساهم بشكل مباشر في تحسين فرص الشفاء وتقديم رعاية صحية متكاملة للأطفال.

من جانبه أكد «محمود فؤاد»، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن العيادات الخارجية بالمستشفى تتولى دائماً متابعة الحالات بشكل دوري بعد انتهاء مراحل العلاج الرئيسية، وذلك لمراقبة استقرار حالتهم الصحية ومنع حدوث أي مضاعفات.

وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إلى أن هذه الجهود المستمرة في المتابعة الطبية تسهم بشكل كبير في تخفيف عبء السفر والتكاليف الباهظة عن كاهل أسر الأطفال في مختلف محافظات الصعيد، وتضمن تقديم دعم صحي ونفسي متكامل لهم.

جدير بالذكر أن مستشفى «شفاء الأورمان للأطفال» يمثل أول صرح طبي متخصص ومجاني لعلاج سرطانات الأطفال في صعيد مصر، ويسعى دوماً لتطوير خدماته وتوسيع طاقته الاستيعابية للحد من قوائم الانتظار ورفع نسب الشفاء بين الأطفال المصابين.

الأقصر اخبار الأقصر شفاء الاورمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

أوائل الثانوية العامة 2026

انتهاء تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 استعداداً لإعتماد النتيجة

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 | استبعاد هؤلاء الطلاب من القائمة الرسمية

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد خلال ساعات

خلال المشاجرة

تطور جديد في مشاجرة «جناين الملاحة» بالإسماعيلية.. الزوج يطلق زوجته داخل القسم

سعر الذهب اليوما

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-7-2026.. بكام عيار 21؟

خبرز التموين

يطبق أول أغسطس.. ما هو نظام الخصم المباشر لدعم الخبز؟

النوم بعد الفجر

لماذا حذر رسول الله من النوم بعد صلاة الفجر؟.. لـ9 أسباب فانتبه

ترشيحاتنا

زلزال

زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب جنوب اليابان وإنذار من خطر تسونامي

الثعابين

أسباب ظهور الثعابين في الشوارع والمناطق الراقية.. موسم تزاوج

حرائق الغابات

خبير : حرائق الغابات في أوروبا بلغت مستويات غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية

بالصور

رومانسية كندة علوش رفقة عمرو يوسف على البحر

كندة علوش و عمرو يوسف
كندة علوش و عمرو يوسف
كندة علوش و عمرو يوسف

بالأبيض الملفت.. روجينا تثير الجدل من الساحل الشمالي

روجينا من الساحل الشمالى
روجينا من الساحل الشمالى
روجينا من الساحل الشمالى

رينج روفر تفتح صفحة جديدة .. أول GT كهربائية بتصميم غير مسبوق

رينج روفر
رينج روفر
رينج روفر

فيديو

المتهمة بقتل والدتها في الاسكندرية

مشادة مع الجيران بسبب الكاميرات.. فيديو جديد لمحامية الإسكندرية المتهمة بقتل والدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد