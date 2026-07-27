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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات مكثفة على العائمات السياحية بالأقصر لحماية العاملين وتعزيز السلامة المهنية وإنهاء نزاع عمالي ودي

حملات مكثفة على العائمات السياحية بالأقصر لحماية العاملين وتعزيز السلامة المهنية وإنهاء نزاع عمالي ودي
حملات مكثفة على العائمات السياحية بالأقصر لحماية العاملين وتعزيز السلامة المهنية وإنهاء نزاع عمالي ودي

واصلت مديرية العمل بمحافظة الأقصر تكثيف جهودها لحماية حقوق العاملين وتعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت السياحية وذلك من خلال حملات تفتيشية ميدانية على العائمات السياحية إلى جانب سرعة فحص شكاوى المواطنين والعمل على تسويتها وديًا تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد ومحافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة بمتابعة بيئة العمل وضمان تطبيق القانون.

وأكد محمود أحمد عيسى وكيل وزارة العمل بالأقصر أن المديرية تنفذ خطة متكاملة تستهدف دعم القطاع السياحي ورفع مستوى السلامة والصحة المهنية مع الحفاظ على حقوق العاملين والاستجابة السريعة للشكاوى بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق نفذ مكتب السلامة والصحة المهنية بالأقصر بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية حملة تفتيشية وتوعوية على عدد من العائمات السياحية للتأكد من الالتزام بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2025 ومراجعة جميع اشتراطات السلامة والصحة المهنية بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة للعاملين والحفاظ على سلامة المترددين.

وشملت الحملة توعية العاملين بأهمية إجراء الكشف الطبي الابتدائي قبل مباشرة العمل وإجراء الفحوصات الطبية الدورية للحفاظ على صحتهم كما تضمنت مراجعة وسائل الوقاية من الحرائق والتوعية بأسبابها وطرق الحد منها وآليات إعداد خطط الطوارئ والتعامل مع الأزمات إلى جانب التعريف بالمخاطر المهنية وعلى رأسها المخاطر الكهربائية وسبل الوقاية منها بما يسهم في تقليل الحوادث ورفع معدلات السلامة داخل مواقع العمل.

وتولت أعمال التفتيش الكيميائية مروة محمد مفتش مكتب السلامة والصحة المهنية بالأقصر.

وفي جانب آخر نجحت مديرية العمل بالأقصر في إنهاء شكوى العاملة فاطمة عبد الفتاح والمقيدة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة حيث تمكنت إدارة رعاية القوى العاملة بالمديرية وبمتابعة مكتب علاقات العمل بمنطقة القرنة من عقد جلسة بين طرفي النزاع انتهت إلى تسوية ودية أسفرت عن استرداد العاملة جميع أوراقها ومستنداتها الثبوتية بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية.

وأشار وكيل وزارة العمل إلى أن المديرية تتابع باستمرار جميع الشكاوى الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة المنشأة بموجب القرار الجمهوري رقم 314 لسنة 2017 لضمان سرعة فحصها وحلها بما يحقق العدالة الناجزة وييسر على المواطنين تقديم ومتابعة شكاواهم من خلال الخط الساخن 16528 أو البوابة الإلكترونية الرسمية على مدار الساعة.

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