أوائل الثانوية الأزهرية بالأقصر يتصدرون المشهد والإدارة المركزية تحتفي بتفوقهم

قدمت الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية التهنئة إلى أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالمنطقة عقب إعلان نتيجة الدور الأول للعام الدراسي، مؤكدة أن هذا التفوق يعكس المكانة العلمية لطلاب الأزهر الشريف وما يتمتعون به من جد واجتهاد وتميز

ووجه الشيخ محمود الطيب أحمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية ومحمد بكري علي مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب والشيخ أحمد خليدي مدير التعليم الثانوي خالص التهاني وأصدق التبريكات إلى الطلاب الأوائل متمنين لهم دوام النجاح والتوفيق في مسيرتهم العلمية والعملية

وأكدت قيادات المنطقة الأزهرية أن النتائج المشرفة التي حققها الطلاب جاءت ثمرة سنوات من الاجتهاد والمثابرة والالتزام إلى جانب الدعم المستمر من أولياء الأمور والجهود الكبيرة التي بذلها المعلمون وإدارات المعاهد الأزهرية في توفير بيئة تعليمية مناسبة تساعد على التفوق والإبداع.

وأشار مسؤولو المنطقة إلى أن الأزهر الشريف يواصل أداء رسالته التعليمية والدعوية من خلال إعداد أجيال تمتلك العلم والقيم والأخلاق وتسهم في خدمة المجتمع وبناء الوطن، مؤكدين حرص المنطقة الأزهرية بالأقصر على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية للطلاب المتميزين وتشجيعهم على مواصلة التفوق وتحقيق المزيد من النجاحات في المراحل التعليمية المقبلة.

واختتمت الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية تهنئتها بالدعاء لجميع الطلاب بمزيد من التوفيق والتميز وأن يكون هذا النجاح دافعا لباقي الطلاب لبذل المزيد من الجهد وتحقيق أفضل النتائج في الأعوام القادمة.