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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة الأقصر يتفقد وحدتي حاجرى المريس والضبعية لمتابعة انتظام العمل والارتقاء بجودة الخدمات الصحية

وكيل صحة الأقصر يتفقد وحدتي حاجرى المريس والضبعية لمتابعة انتظام العمل والارتقاء بجودة الخدمات الصحية
وكيل صحة الأقصر يتفقد وحدتي حاجرى المريس والضبعية لمتابعة انتظام العمل والارتقاء بجودة الخدمات الصحية
شمس يونس

 أجرى الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، جولة تفقدية شملت وحدة حاجر المريس الصحية التابعة لإدارة الطود الصحية، يرافقه الدكتور محمد عبدالله مدير إدارة الطود الصحية، كما شملت الجولة وحدة حاجر الضبعية الصحية التابعة لإدارة القرنة الصحية، يرافقه الدكتور أحمد وهيب مدير إدارة القرنة الصحية، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ومتابعة انتظام سير العمل داخل الوحدات الصحية.

واستهل وكيل الوزارة جولته بالمرور على وحدة حاجر المريس الصحية، حيث تفقد جميع أقسام الوحدة، واطلع على سير العمل داخل العيادات، والصيدلية، وخدمات التطعيمات، وتنظيم الأسرة، والمبادرات الرئاسية، كما راجع سجلات العمل ومؤشرات الأداء، وتابع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال المرور، أشاد وكيل وزارة الصحة والسكان بالأقصر بانتظام العمل داخل الوحدة، مع رصد بعض الملاحظات المتعلقة بفريق الإشراف، حيث وجه بسرعة تلافيها والالتزام بتنفيذها خلال المتابعة المقبلة، مؤكدًا أن المرور الدوري يستهدف دعم الأداء وتحسين جودة الخدمات وليس مجرد رصد السلبيات، مع استمرار المتابعة للتأكد من تنفيذ الملاحظات.

كما استكمل وكيل وزارة الصحة والسكان بالأقصر جولته بالمرور على وحدة حاجر الضبعية الصحية، حيث تابع انتظام العمل بمختلف الأقسام، وتأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريض، مع رصد حالات الغياب، ووجه بإحالة المتغيبين عن العمل إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، تنفيذًا لمبدأ الانضباط الإداري.

موجهاً كذلك بإحالة ملف متابعة الوحدة إلى فريق الإشراف بالمراجعة الداخلية والحوكمة لمراجعته واتخاذ ما يلزم وفقًا للضوابط المنظمة للعمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى مستويات الجودة داخل الوحدة.

كما اطمأن على توافر أمصال لدغات العقارب بالكميات المناسبة، وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية بما يلبي احتياجات المترددين على الوحدة، وأشاد بمستوى الأداء داخل عيادة تنظيم الأسرة وما تقدمه من خدمات للمواطنين، كما أثنى على انتظام العمل داخل المعمل، موجهًا إدارة المعامل بسرعة استيفاء أي نواقص من الأجهزة أو الاحتياجات الفنية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة.

وخلال الجولة، شدد وكيل وزارة الصحة والسكان بالأقصر على ضرورة الالتزام الكامل بمواعيد العمل الرسمية، وحسن استقبال المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات الطبية والوقائية، مع الالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى، مؤكدًا أن الجولات الميدانية المفاجئة مستمرة بجميع الإدارات الصحية لمتابعة الأداء على أرض الواقع، ورصد أي معوقات والعمل على حلها بصورة فورية.

وفي ختام الجولة، أكد الدكتور أحمد أبو العطا أن مديرية الشؤون الصحية بالأقصر مستمرة في تنفيذ خطة المتابعة الميدانية لكافة المنشآت الصحية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومتميزة، وتحقيق رضا المواطنين، والارتقاء المستمر بمنظومة الرعاية الصحية بالمحافظة.

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