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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يعلن تخصيص قطعة أرض أملاك دولة لإقامة مدرسة تعليم أساسي بمنفلوط

اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بناحية بني عدي القبلية التابعة لمركز منفلوط، بمساحة 3120 مترًا مربعًا، لصالح هيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي، وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء المدارس، والحد من الكثافات الطلابية داخل الفصول، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بمنظومة التعليم، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة.

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة تضع تطوير قطاع التعليم على رأس أولوياتها، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على توفير الأراضي اللازمة لإقامة مدارس جديدة، بما يواكب الزيادة السكانية ويلبي احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في التعليم باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح المحافظ أن التوسع في إنشاء المدارس والفصول الجديدة يسهم في خفض الكثافات الطلابية، وتقليل تعدد الفترات الدراسية، وتيسير حصول الطلاب على خدمة تعليمية مناسبة بالقرب من محل إقامتهم، فضلًا عن الحد من التسرب من التعليم، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا، بما يوفر بيئة تعليمية آمنة ومحفزة على التعلم، ويرتقي بجودة العملية التعليمية.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار المحافظة في تقديم الدعم الكامل للمشروعات التعليمية، وتذليل أية معوقات قد تواجه تنفيذها، بالتعاون مع الجهات التنفيذية المختصة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

أسيوط أملاك الدولة بني عدي القبلية مركز منفلوط هيئة الأبنية التعليمية المدارس

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