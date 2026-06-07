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انفراجة في معسكر إسبانيا.. يامال ونيكو ويليامز يقتربان من كأس العالم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انفراجة في معسكر إسبانيا.. يامال ونيكو ويليامز يقتربان من كأس العالم

يامال من مواجهة منتخب مصر
يامال من مواجهة منتخب مصر
إسراء أشرف

اقترب منتخب إسبانيا من استعادة اثنين من أبرز أسلحته الهجومية قبل انطلاق كأس العالم 2026، بعدما شهدت تدريبات "لا روخا" في الولايات المتحدة عودة تدريجية لكل من لامين يامال ونيكو ويليامز إلى العمل الجماعي مع بقية اللاعبين.

وذكرت تقارير إسبانية أن الثنائي شارك في أجزاء من المران الذي أُقيم بمدينة تشاتانوجا الأمريكية، حيث خضعا لبرنامج تدريجي تحت إشراف الجهاز الطبي والفني، ضمن خطة تهدف لتجهيزهما بأفضل صورة قبل ضربة البداية في المونديال.

وركز الجهاز الفني على إشراك يامال وويليامز في التدريبات الفنية الخفيفة وتمارين تناقل الكرة، مع تجنب تعريضهما لأي أحمال بدنية مرتفعة أو احتكاكات مباشرة، في إطار سياسة الحذر المتبعة خلال المرحلة الحالية.

وكان لامين يامال قد ابتعد عن الملاعب بسبب إصابة عضلية تعرض لها خلال مشاركاته مع برشلونة في الأسابيع الأخيرة من الموسم، بينما يواصل نيكو ويليامز التعافي من الإصابة التي تعرض لها مع أتلتيك بيلباو وأبعدته عن المباريات منذ مايو الماضي.

ويعتبر المدرب لويس دي لا فوينتي الثنائي من الركائز الأساسية في مشروعه الهجومي، إذ يعول على سرعتهما وقدرتهما على صناعة الفارق في الأطراف خلال مشوار المنتخب الإسباني في البطولة.

وفي المقابل، تأكد عدم مشاركة يامال وويليامز في المواجهة الودية الأخيرة أمام بيرو، حيث فضل الجهاز الفني مواصلة برنامج التأهيل وعدم المجازفة بهما قبل استكمال التعافي بشكل كامل.

وشهدت الحصة التدريبية حضورًا جماهيريًا لافتًا، حيث تفاعل اللاعبون مع المشجعين الذين حرصوا على متابعة المران والحصول على الصور التذكارية والتوقيعات، في أجواء إيجابية داخل معسكر المنتخب.

ويبقى القرار النهائي بشأن جاهزية الثنائي للمشاركة في المباراة الأولى بكأس العالم مرهونًا بالتقييمات الطبية والفنية التي ستُجرى خلال الأيام المقبلة، وسط تفاؤل متزايد داخل المعسكر الإسباني بقرب عودتهما الكاملة.

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