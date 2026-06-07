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المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل بشرم الشيخ بتهمة الاتجار في المخدرات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل بشرم الشيخ بتهمة الاتجار في المخدرات

محكمة جنوب سيناء
محكمة جنوب سيناء
ايمن محمد

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ.


صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد عزت وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.
 

وتعود أحداث القضية إلى 3 فبراير 2026، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمدينة شرم الشيخ، تفيد بقيام المتهم “هشام. ش. ع. خ. ا. ع”، 27 عامًا، عاطل ومقيم بمدينة طور سيناء، بالاتجار في المواد المخدرة، واتخاذه من بعض المناطق العامة، ومنها منطقة نادي الرياضات والمقاهي والميادين والطرقات، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.


وبإجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، كما تبين سبق اتهام المتهم في قضيتين مماثلتين تتعلقان بالمواد المخدرة بقسمي أول شرم الشيخ وطور سيناء. وعقب استصدار إذن من جهات التحقيق، تم إعداد كمين أمني بمنطقة “التاور” بمدينة شرم الشيخ، بعد ورود معلومات عن اعتزامه تسليم كمية من المواد المخدرة داخل أحد المباني تحت الإنشاء.


وأسفر الكمين عن ضبط المتهم عقب محاولته الفرار فور مشاهدته القوات، حيث عُثر بحوزته على حقيبة بداخلها 57 قطعة من مخدر الحشيش، و3 قطع إضافية من ذات المخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالي قدره 3050 جنيهًا، و15 دولارًا أمريكيًا، وسلاح أبيض “كتر”.


وبمواجهته، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، واعترف بأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه غير المشروع، وأن الهاتف المحمول كان يستخدمه في التواصل مع عملائه، بينما كان السلاح الأبيض يُستخدم في تقطيع المواد المخدرة.


وتم تحرير المحضر رقم 1399 لسنة 2026 جنح أول شرم الشيخ، وبعرض المتهم على جهات التحقيق، تقرر حبسه احتياطيًا، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي، الذي أكد أن المواد عبارة عن مخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول للمواد المخدرة، بإجمالي وزن بلغ نحو 1196 جرامًا.


وأحيلت القضية إلى محكمة الجنايات برقم 274 لسنة 2026، والتي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه.

جنوب سيناء محكمة مخدرات شرم الشيخ حكم

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