حالة استنفار طبي بدار السلام.. كلب ضال يصيب 6 أشخاص بينهم أطفال في قرية النصيرات

شهدت قرية النصيرات التابعة لمركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج حالة من القلق والاستنفار، بعدما تعرض 6 أشخاص بينهم عدد من الأطفال لعقر من كلب ضال، ما استدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات العاجلة واللقاحات الوقائية اللازمة، في واقعة أعادت إلى الواجهة مخاطر انتشار الكلاب الضالة داخل القرى والمناطق السكنية.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول عدد من المواطنين إلى مستشفى دار السلام المركزي مصابين بإصابات ناتجة عن عقر كلب، حيث تم التعامل مع الحالات فور وصولها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وكشفت الفحوصات الأولية، أن المصابين جميعهم من أبناء قرية النصيرات، وأنهم تعرضوا لهجوم من كلب ضال في أوقات وأماكن متفرقة داخل القرية؛ ما تسبب في إصابتهم بجروح وعقر في مناطق مختلفة من أجسادهم.

وضمت قائمة المصابين كل من:" سليمان أ. س، 46 عامًا، ومكاري ص. ت، 10 أعوام، وكيرلس م. ح، 29 عامًا، ومكاريوس س. ت، 11 عامًا، ومخائيل ش. ع، 10 أعوام، وفوزية ن. ع، 58 عامًا"، حيث تلقوا الرعاية الطبية اللازمة داخل مستشفى دار السلام المركزي.

وأفادت المصادر الطبية بأنه تم إعطاء المصابين الجرعات الوقائية واللقاحات المخصصة لمواجهة مخاطر الإصابة الناتجة عن عقر الكلاب، فيما تم تحويل إحدى الحالات إلى مستشفى أخميم المركزي للحصول على المصل المضاد للعقر واستكمال البروتوكول العلاجي المقرر.

وأثارت الواقعة مخاوف بين أهالي القرية، خاصة أن من بين المصابين ثلاثة أطفال، الأمر الذي دفع العديد من المواطنين للمطالبة بتكثيف الحملات المخصصة للتعامل مع الكلاب الضالة والحد من وجودها بالقرب من المناطق المأهولة بالسكان، حفاظًا على سلامة المواطنين.

من جانبها، باشرت الجهات المختصة متابعة الواقعة والوقوف على ملابساتها، فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع آثار الحادث وتقديم الرعاية الصحية الكاملة للمصابين.