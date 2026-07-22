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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي: ارتفاع ودائع البنوك لـ15.34 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي

البنك المركزي
البنك المركزي

اعلن البنك المركزي المصري ارتفاع ودائع البنوك في الربع الأول من العام المالي الماضي  مسجلًا  15.324 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي بعد أن كانت 14.9 تريليون جنيه في نفس الفترة المناظرة من العام السابق، ليصل بذلك معدل الزيادة 437 مليار جنيه بنمو 2.9% علي أساس سنوي

أرجع تقرير صادر عن البنك المركزي المصري " المجلة الاقتصادية" زيادة الودائع بسبب مساهمة القطاع العائلي بنسبة 85.4% من جملة زيادة الودائع نفسها.

وارتفعت زيادة الودائع مدفوعة بنمو الودائع المحلية والتي زادت بمقدار 612 مليار جنيه بنمو 5.5% وتراجع الودائع بالعملة الأجنبية بما يعادل 175.1 مليار جنيه في الفترة المذكورة بمقدار 4.7%.

و ساهمت ودائع القطاع العائلي بنسبة 68.7% من الزيادة فيها بمقدار 420.4 مليار جنيه بمعدل 6.0% لتصل إلى 7417.9 مليار جنيه وبما يمثل 63.2% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في نهاية سبتمبر 2025، وارتفعت ودائع قطاع الأعمال الخاص بمقدار 137.7 مليار جنيه بمعدل 9.6%.

وصعدت ودائع القطاع الحكومي ساهمت بنحو 69.2 مليار جنيه بمعدل 2.8% لتبلغ 2513.1 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2025، في حين انخفضت ودائع العالم الخارجي بنحو 14.9 مليار جنيه، وودائع قطاع الأعمال العام بنحو 0.4 مليار جنيه.

ودائع البنوك اخبار مصر البنك المركزي القطاع العائلي البنك المركزي المصري مال واعمال

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