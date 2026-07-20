البنك المركزي : 16.9 مليار دولار صافي الأصول الأجنبية

اعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لديه بقيمة 16.97 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

وبحسب أحد بيانات صادرة عن البنك المركزي والتي تضمنت نمو الأصول الأجنبية بمقدار 11.5% علي أساس شهري.

واصل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري تسجيل أداء قوي للشهر الثاني على التوالي، بعدما ارتفع بنسبة 11.5% على أساس شهري خلال يونيو 2026، ليصل إلى 16.97 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وعلي سياق متصل كشف البنك المركزي عن صعود الإئتمان المحلي إلي 17.08 تريليون جنيه في فبراير الماضي بعد أن كان 16.6 تريليون جنيه في يناير السابق له ومقارنة بـ16.51 تريليون جنيه في ديسمبر 2025.

وسجل إجمالي المطلوبات من الحكومة 11.8 تريليون جنيه في فبراير السابق مقابل 11.35 تريليون جنيه في يناير 2026 ومقارنة بـ11.3 تريليون جنيه في ديسمبر 2025.