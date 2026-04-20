يوم الإعلام العربي.. دور كبير في التنوير ومواجهة تحديات ما بعد الحقيقة

صرح السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال، أن جامعة الدول العربية حرصت في سياق تفعيل قرار مجلس وزراء الاعلام بشأن تخصيص "يوم للإعلام العربي" على دعم الاعلام العربي بمختلف مكوناته ،وترسيخ دوره الحيوي في الحياة السياسية والتنموية والثقافية.

وأعرب السفير خطابي عن اعتزازه العميق باسم قطاع الإعلام والاتصال بالخدمات الجليلة التي يسديها الجسم الإعلامي العربي لتنوير الرأي العام والإسهام الفعال في ترسيخ مقومات ثقافة المواطنة وتأصيل الممارسة المسؤولة لحرية التعبير.

جائزة التميز الإعلامي العربي

وأكد أن أداء المجلس المذكور بالتعاون الوثيق مع قطاع الإعلام والاتصال اتسم، خلال السنوات القليلة الماضية، بقدر عال من التنسيق والمهنية والتجديد وفق استراتيجيات وبرامج عمل من أجل بلورة منظومة إعلامية عربية تحفز على روح الابتكار والتفاعل البناء مع انشغالات المواطنين والأولويات التنموية ومتطلبات التطور التكنولوجي والرقمي.

وأضاف الامين العام المساعد لشؤون الاعلام والاتصال، أن هذا التوجه الطموح تجسد في إغناء وتكثيف أجندة العمل العربي المشترك بالانفتاح على قضايا نوعية من قبيل إعلام الأزمات، والاعلام التنموي والبيئي، والتربية الإعلامية، فضلا عن تحسين القدرات التأهيلية للكفاءات الإعلامية سواء من خلال برامج تشاركية دولية أو تبادل الخبرات في الإطار العربي.

وأشار إلى أن جائزة التميز الإعلامي العربي بطابعها التكريمي والمادي - برعاية داعمة لدولة الكويت - أضحت رافدا مشجعا على الجودة وثقافة التميز والتعاطي الخلاق للفاعلين الإعلاميين والمؤثرين مع القضايا الآنية والمستقبلية للإعلام العربي بما فيها على الخصوص الإعلام الرقمي.

واعتبر السفير خطابي، أن تزامن يوم الإعلام العربي مع اليوم العالمي للإبداع والابتكار بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في أبريل 2017، فرصة مواتية لإلقاء الضوء على أهمية دلالات الإبداع الإنساني في تسريع مسارات التنمية الشاملة والبناء المجتمعي بفضل المبادرات الإعلامية التي تسهم في الارتقاء بصناعة الإعلام وتنافسيته ،وتجويد الخطاب الاعلامي في إطار من الثقة والمصداقية والمهنية في ظل تصاعد السرديات المضللة التي تتعارض مع جوهر واخلاقيات الرسالة الإعلامية في زمن الذكاء الاصطناعي وعصر "ما بعد الحقيقة".