أخبار السيارات | BYD Sealion 06 الجديدة بمدى قيادة يتجاوز 1800كم.. موديلات جديدة 2026 في السوق السعودي

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يضم سوق السيارات السعودي العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

BYD توقف سلسلة تراجع المبيعات بعد 8 أشهر متتالية.. ما السر وراء الانتعاشة الجديدة؟

أوقفت شركة بي واي دي الصينية سلسلة تراجع مبيعاتها المستمرة منذ 8 أشهر مسجلة نمو بنسبة " 10.3 % " على أساس سنوي ببيع أكثر من 383 ألف سيارة.

كشفت شركة بي واي دي عن طرازها الجديد BYD Sealion 06، وتنتمي Sealion لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتعمل في جيلها الجديد بنظام DM-i الهجين الذكي .

تعتبر سيارة مرسيدس S-Class الجديدة، وسيارة BMW X6 M60i من أبرز السيارات الفاخرة والأداء المنتظرة في أسواق المنطقة خلال عام 2026 الجاري .