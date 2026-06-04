مرسيدس S-Class الجديدة و BMW X6 M60i ضمن أبرز السيارات المنتظرة خلال يونيو 2026

تعتبر سيارة مرسيدس S-Class الجديدة، وسيارة BMW X6 M60i من أبرز السيارات الفاخرة والأداء المنتظرة في أسواق المنطقة خلال عام 2026 الجاري .

حيث تجمع سيارة مرسيدس S-Class و BMW X6 M60i بين الفخامة المطلقة والأداء الرياضي الخارق، ويقدموا أحدث الابتكارات في التكنولوجيا والهندسة الميكانيكية.

- مرسيدس S-Class الجديدة بـ تحديثات منتصف العمر :

تأتي الفئة S الجديدة من مرسيدس لتعيد تعريف الفخامة مع أكثر من 50% من الأجزاء والميزات الجديدة، وركزت مرسيدس على دمج التقنيات الذكية المتقدمة مع راحة الركاب الفائقة في المقصورة.

مرسيدس S-Class الجديدة بـ تحديثات منتصف العمر

تتوافر سيارة مرسيدس S-Class الجديدة بخيارات هجينة قابلة للشحن منها طراز S450e و S580e، وتجمع بين المحركات القوية والأداء الصديق للبيئة، لتولد قوة تصل إلى 503 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مرسيدس S-Class الجديدة بـ تحديثات منتصف العمر

ويوجد بـ سيارة مرسيدس S-Class الجديدة، مصابيح أمامية متطورة، ومقصورة خلفية بمقاعد توفر راحة من الدرجة الأولى مع شاشات عرض محسنة.

- بي إم دبليو X6 M60i :

بي إم دبليو X6 M60i

تنتمي بي إم دبليو X6 M60 لفئة السيارات الكوبيه ذات الدفع الرباعي الرياضي الجريء، وتجمع بين أناقة السيارات الكوبيه وعملية سيارات الدفع الرباعي .

بي إم دبليو X6 M60i

تعتمد سيارة بي إم دبليو X6 M60i علي محرك 8 سلندر سعة 4400 سي سي تيربو، وبها نظام هجينة خفيفة بجهد 48 فولت، لتولد قوة 523 حصان، وعزم دوران 750 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.3 ثانية .

- نبذة عن تاريخ مرسيدس في صناعة السيارات :

بدأ تاريخ مرسيدس بنز في عام 1886 عندما اخترع المهندس كارل بنز أول سيارة في العالم، وتولد اسم "مرسيدس" لاحقاً في عام 1901 تكريماً لابنة رجل الأعمال النمساوي إميل يلينيك، وفي عام 1926، اندمجت شركتا دايملر وبنز لتأسيس شركة مرسيدس بنز.