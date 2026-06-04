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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

BYD توقف سلسلة تراجع المبيعات بعد 8 أشهر متتالية.. ما السر وراء الانتعاشة الجديدة؟

أسباب توقف سلسلة تراجع مبيعات بي واي دي
أسباب توقف سلسلة تراجع مبيعات بي واي دي
إبراهيم القادري

أوقفت شركة بي واي دي الصينية سلسلة تراجع مبيعاتها المستمرة منذ 8 أشهر مسجلة نمو بنسبة " 10.3 % " على أساس سنوي ببيع أكثر من 383 ألف سيارة.

 أسباب توقف سلسلة تراجع مبيعات بي واي دي

والسر وراء هذه الانتعاشة يكمن في النمو القياسي للمبيعات الخارجية، والذي عوض التباطؤ في السوق الصينية المحلية.

- أسباب توقف سلسلة تراجع مبيعات بي واي دي :

 أسباب توقف سلسلة تراجع مبيعات بي واي دي

1- طفرة الصادرات العالمية

قفزت الشحنات الخارجية بنسبة " 80.4 % "  لتصل إلى مستوى تاريخي بلغ 160.644 سيارة، لتشكل نحو 42% من إجمالي مبيعات الشركة مستفيدة من تزايد الطلب في أوروبا والأسواق الناشئة.

2- أداء العلامات الفاخرة والفرعية

 أسباب توقف سلسلة تراجع مبيعات بي واي دي

ساهمت العلامات التجارية التابعة لـ بي واي دي في دعم المبيعات، وسجلت علامة "Fang Cheng Bao" قفزة هائلة بنسبة تتجاوز 139% لتتجاوز 30 ألف تسليم .

3- ترقية التقنيات المتقدمة

لجأت الشركة لتحديث سياراتها لمواجهة المنافسة الشرسة، بما في ذلك إطلاق تقنيات شحن أسرع وأنظمة قيادة ذكية محسنة.

 أسباب توقف سلسلة تراجع مبيعات بي واي دي

وجدير بالذكر انه رغم هذا التعافي العالمي، لا تزال المبيعات المحلية داخل الصين تعاني من انكماش نتيجة حرب الأسعار الشرسة واشتداد المنافسة مع المنافسين المحليين منهم، Leapmotor و Zeekr .

- تاريخ شركة بي واي دي في صناعة السيارات :

أطلقت شركة بي واي دي أول سيارة تعمل بمحرك بنزين وهي BYD F3 عام 2005، والتي حققت نجاح كبير في السوق الصيني، واستثمرت الشركة في تطوير تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة (PHEV)، لتطلق أول سيارة هجينة قابلة للشحن في العالم (F3DM) عام 2008.

 أسباب توقف سلسلة تراجع مبيعات بي واي دي

وسيطرت الشركة على مبيعات السيارات الكهربائية في الصين، وبدأت بالتوسع عالمياً، وأعلنت في عام 2022 التوقف التام عن إنتاج سيارات محركات الاحتراق الداخلي لتصبح أول شركة سيارات كبرى تتحول كلياً لإنتاج مركبات الطاقة الجديدة (NEV).

الشحنات الخارجية الانتعاشة العلامات التجارية التابعة لـ بي واي دي دعم المبيعات ترقية التقنيات المتقدمة أداء العلامات الفاخرة والفرعية طفرة الصادرات العالمية

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