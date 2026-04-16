وسام الخير .. الأمانة العامة تحتفي برواد العمل المجتمعي العربي

نظم المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، بالتعاون مع إدارة منظمات المجتمع المدني بالجامعة العربية، وبالشراكة مع مؤسسة مصر الخير، حفل "وسام الخير للمبادرات" في موسمه الثالث، وذلك على مسرح جامعة الدول العربية، وسط حضور رسمي ومجتمعي واسع.

وشهد الحفل مشاركة عصام شرف، وفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين العرب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، فضلاً عن حضور شبابي عربي لافت.

وفي كلمتها خلال افتتاح الفعالية، أكدت الوزير المفوض نوال برادة، مديرة إدارة منظمات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية، أن تنظيم الحفل يأتي في إطار الشراكة المستمرة بين المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية والجامعة، بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير، مشيرة إلى أن الدورة الحالية تحمل اسم الراحل الدكتور علي المصيلحي، تقديراً لإسهاماته في تطوير منظومة العمل بوزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر.

دعم وتعزيز دور المجتمع المدني العربي

وأضافت أن رعاية الجامعة لهذه المبادرة تعكس التزامها بدعم وتعزيز دور المجتمع المدني العربي كشريك أساسي في تحقيق التنمية، لما يمتلكه من قدرة على التفاعل المباشر مع احتياجات المجتمعات، مؤكدة حرص الأمانة العامة على تعزيز التواصل مع المؤسسات الأهلية، وتمكينها من أداء دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والرؤية العربية 2045.

وشددت على أن العمل الخيري والتطوعي يمثل جزءاً أصيلاً من الهوية العربية، التي تقوم على قيم العطاء والتكافل، لافتة إلى أن مسابقة "وسام الخير للمبادرات" تسهم في إبراز النماذج الملهمة في مجال العمل التطوعي، وتعزز نشر هذه الثقافة داخل المجتمعات العربية.

من جانبه، أعرب الدكتور علي جمعة عن اعتزازه بإقامة الدورة الحالية تحت اسم الراحل علي المصيلحي، واصفاً إياه بالنموذج الملهم في خدمة المجتمع، ومؤكداً أن هذه المبادرات تمثل تجسيداً لقيم البناء والعمل الإنساني في مواجهة كل محاولات الهدم، موجهاً الشكر لجامعة الدول العربية وكافة المشاركين والداعمين للعمل التطوعي.

بدورها، أكدت الدكتورة راندا رزق، رئيس مجلس أمناء المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، أن المسابقة حققت تطوراً ملحوظاً خلال سنواتها الثلاث، حيث انتقلت من نطاق محلي إلى مبادرة عربية واسعة، مشيدة بدعم جامعة الدول العربية واحتضانها للمبادرات المجتمعية.

وشهدت الدورة الحالية مشاركة 59 متسابقا من 5 دول عربية و18 محافظة مصرية، حيث تم عرض مجموعة من المبادرات المتميزة، التي تأهل عدد منها للفوز بميداليات "وسام الخير"، في خطوة تهدف إلى دعم وتشجيع أصحاب المبادرات على الاستمرار في جهودهم المجتمعية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.