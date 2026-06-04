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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جيش الاحتلال: رصدنا هدفا جويا مشبوها قرب كفار يوفال

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
هاجر ابراهيم

اعلن جيش الاحتلال، انه رصد هدفا جويا مشبوها قرب كفار يوفال شمالي إسرائيل وانتهى الحدث دون إصابات، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية ”.

وأكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان مستمرة، نافياً وجود أي وقف لإطلاق النار على الأرض رغم الحديث عن تفاهمات أعلنت مؤخراً من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وخلال زيارة ميدانية إلى قاعدة بحرية في مدينة حيفا، شدد زامير على أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل نشاطها العسكري على الجبهة اللبنانية وفق متطلبات الأمن والعمليات، مشيراً إلى أن جيش الاحتلال يحافظ على جاهزية عالية لمواجهة مختلف التهديدات.

جيش الاحتلال إسرائيل شمالي إسرائيل

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