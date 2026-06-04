حماس تدعو لإدراج حكومة الاحتلال الفاشية في القائمة السوداء للكيانات المجرمة

دعت حركة المقاومة الفلسطينية حماس إلى تجريم كيان الاحتلال الإرهابي على انتهاكاته الوحشية بحق أطفال فلسطين، وإدراج حكومته الفاشية في القائمة السوداء للكيانات المجرمة، وتفعيل محاكمة قادته كمجرمي حرب.

جاء ذلك في بيان حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، في اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء.

ويحتفي العالم في مثل هذا اليوم، الرَّابع من شهر يونيو من كل عام، باليوم العالمي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء.

وقالت الحركة في بيان لها : تأتي تفك الذكري في الوقت الذي يعيش فيه أطفال فلسطين مأساة حقيقية بعد شن كيان الاحتلال الإرهابي حرب إبادة جماعية وتجويع وتطهير عرقي في قطاع غزَّة، استمرت لعامين كاملين، ولا تزال تداعياتها الخطيرة ومفاعيلها الكارثية متواصلة، والأطفال في قلب هذا الاستهداف حيث ارتقى منهم أكثر من 21 ألف طفل، بينهم نحو 19 ألفاً من طلبة المدارس، وأكثر من 450 رضيعاً، وأزيد من ألف طفلٍ لم يتمّوا عامهم الأوَّل، وأكثر من خمسة آلاف طفل دون سن الخامسة، فيما ارتقى أكثر من 200 طفل بسبب الجوع ونتيجة البرد والصقيع في خيام النازحين، كما أصيب وجرح أكثر من 44 ألفاً، أغلبهم بحاجة إلى العلاج خارج القطاع، وقد فَقَدَ نحو 58 ألف طفل أحد والديهم أو كليهما، خلال عامي العدوان والإبادة.

وزادت الحركة : في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ارتقى أكثر من 237 طفلاً شهيداً، واعتقل الاحتلال أكثر من 1655 طفلاً وطفلة، ويعيش أكثر من 12 ألف طفل أوضاعاً مأساوية نتيجة النزوح القسري الذي تمارسه حكومة الاحتلال الفاشية في شمال الضفة منذ مطلع العام الماضي، كما يتعرّضون بشكل مستمر لاعتداءات متواصلة لجنود الاحتلال وهجمات المستوطنين.

وأكملت: هذه الإحصائيات والأرقام تفوق كل الأرقام المسجلة على مدار أربعة أعوام من النزاعات في العالم، وتكشف جزءاً من حقيقة الإبادة الجماعية والعدوان الذي تعرّض ويتعرّض له شعبنا الفلسطيني، ممَّا يعكس إجراماً صهيونياً لم يشهد له العصر الحديث مثيلاً، ينتهك كل الأعراف والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني، لا سيّما اتفاقية جنيف الرَّابعة لعام 1949م. الأمر الذي يضع المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية أمام مسؤولياتهم السياسية والحقوقية والقانونية والإنسانية والأخلاقية، للتحرّك الجاد والفاعل لتجريم الاحتلال وفضح انتهاكاته بحق أطفال فلسطين، والعمل بكل الوسائل لوقفها، ومحاكمة مرتكبيها في المحاكم الدولية كمجرمي حرب.

وأضافت : إنَّنا وفي اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء، وأمام استمرار جرائم وانتهاكات الاحتلال، حتى بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار.

كما أكدت الحركة على إنَّ احتفاء الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بهذا اليوم كل عام، يشكّل فرصة سانحة لاستحضار معاناة وآلام أطفال فلسطين، بفعل إجرام حكومة الاحتلال الفاشية، ويضعهم أمام مسؤولية سياسية وقانونية وأخلاقية وإنسانية، لوضع حدّ لاستمرار الاحتلال في انتهاكاته الجسيمة وجرائمه المروّعة ضدّ أطفال فلسطين ومنعهم من أبسط حقوقهم الطبيعية.

ودعت الحركة المؤسسات الحقوقية والإنسانية في كل العالم إلى تحمّل مسؤولياتها، واتخاذ إجراءات فورية لوقف انتهاكات حقوق أطفال فلسطين، وتوفير المساعدات الإنسانية وكذلك الرّعاية الطبية والتعليمية والنفسية والاجتماعية اللازمة لهم، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لعودتهم لممارسة حياتهم الطبيعية، أسوة بأطفال العالم.

كما ناشدت الأمم المتحدة إلى إدراج الاحتلال الصهيوني في قائمته السوداء التي تضمَّ الكيانات التي تستهدف الأطفال بالقتل والتعذيب والتشريد والمنع من الحقوق الأساسية للحياة الطبيعية، التي يمعن الاحتلال في ممارستها يومياً بحق الطفولة البريئة في كل من قطاع غزَّة والضفة الغربية والقدس والداخل المحتل