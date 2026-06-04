قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس تدعو لإدراج حكومة الاحتلال الفاشية في القائمة السوداء للكيانات المجرمة
إعلان الطورائ.. الكهرباء تستعد لامتحانات الثانوية العامة
في ذكرى رحيلها.. رئيسة أكاديمية الفنون: سميحة أيوب أيقونة فنية لا تغيب
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية في وفاة والدة العميد ماجد محمود محمد
امتحانات الاعدادية| شاومينج ينشر عربي الجيزة ودين كفر الشيخ والدقهلية بعد بدء اللجان
مقتــل شخص وإصابة 3 آخرين نتيجة إطلاق نار أثناء حفل تخرج مدرسي بأمريكا
من هي جيلان الجباس؟ ..زوجة عمر مرموش تخطف الأنظار بعد عقد القران
بعد عام من انقطاع أخبارها.. كشف لغز اختفاء عاملة نووية أمريكية في غابة بنيو مكسيكو
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
موعد مباراة منتخب مصر والبرازيل الودية والقنوات الناقلة
الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للأتربة وأمطار خفيفة على بعض المناطق
الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة اليوم.. رياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتــل شخص وإصابة 3 آخرين نتيجة إطلاق نار أثناء حفل تخرج مدرسي بأمريكا

الشرطة الأمريكية- ارشيفي
الشرطة الأمريكية- ارشيفي
محمود نوفل

أفادت قناة CBS بمقتل شخص واحد وإصابة 3 آخرين نتيجة إطلاق نار أثناء حفل تخرج مدرسي في مدينة فيرفيلد الأمريكية.

وفي وقت لاحق ؛ أشارت تقارير أمريكية إلى مصرع شخص وإصابة آخرون بجروح في حادث إطلاق نار استهدف مسجدًا في سان دييجو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية.


ووفقًا لتقارير إعلامية أمريكية، قُتل مشتبه بهما برصاص الشرطة الأمريكية.

ووقع إطلاق النار في المركز الإسلامي في سان دييجو (ICSD)، الواقع في حي كليرمونت، على بُعد حوالي 14 كيلومترًا من مركز المدينة.

ويُعد هذا المسجد هو الأكبر في مقاطعة سان دييجو، ويضم المجمع الذي يقع فيه، مؤسسات تعليمية، من بينها مدرسة للأطفال الصغار، ومدرسة "الرشيد" التي تُقدم دورات في اللغة العربية والإسلام والقرآن الكريم.

مدينة فيرفيلد أمريكا حادث إطلاق نار الشرطة الأمريكية المركز الإسلامي في سان دييجو ICSD

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

انخفض 200 جنيه.. سعر أعلى جرام ذهب الآن في مصر

مشغولات ذهبية

165 جنيها للجرام.. انخفاض جديد في أسعار الذهب ختام تعاملات اليوم

ايران

إيران تنفي مسئوليتها عن الهجوم على مطار الكويت الدولي

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار التبكير الرسمي

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار التبكير الرسمي

المتهم

طالب الزقازيق المتهم باستدراج الفتيات لشقة خاصة يعترف: كان بإرادة البنات دون ابتزازهن

نتنياهو وترامب

طرد نجله وتجميد ممتلكات عائلته.. تقرير يكشف حقيقة توتر علاقة ترامب ونتنياهو

حالة الطقس

3 ظواهر جوية.. والأرصاد تحذر من طقس الخميس

الزمالك

هشام نصر: تعمدنا عدم الاستئناف على أحكام المحكمة الرياضية لهذا السبب

ترشيحاتنا

مؤتمر

لماذا تراهن الشركات العالمية على سوق الأمن السيبراني المصري؟

البابا تواضروس

البابا تواضروس يطرح أول قانون روحي للحياة: السهر والصلاة طريق النجاة من التجارب

البابا تواضروس

البابا تواضروس يحدد 4 دروس روحية و4 وصايا لمواجهة الفتور الروحي خلال صوم الرسل

بالصور

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

طريقة عمل خبز بالثوم.. المقادير والطريقة

طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم

بـ بيضة واحدة.. طريقة عمل الكوكيز

بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز
بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز
بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز

بـ هاف ستومك.. عبير صبري تثير الجدل في أحدث ظهور

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

فيديو

زوجة عمر مرموش

من هي جيلان الجباس؟ ..زوجة عمر مرموش تخطف الأنظار بعد عقد القران

اختفاء عالمة أمريكية

بعد عام من انقطاع أخبارها.. كشف لغز اختفاء عاملة نووية أمريكية في غابة بنيو مكسيكو

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد