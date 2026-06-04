مقتــل شخص وإصابة 3 آخرين نتيجة إطلاق نار أثناء حفل تخرج مدرسي بأمريكا

أفادت قناة CBS بمقتل شخص واحد وإصابة 3 آخرين نتيجة إطلاق نار أثناء حفل تخرج مدرسي في مدينة فيرفيلد الأمريكية.

وفي وقت لاحق ؛ أشارت تقارير أمريكية إلى مصرع شخص وإصابة آخرون بجروح في حادث إطلاق نار استهدف مسجدًا في سان دييجو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية.



ووفقًا لتقارير إعلامية أمريكية، قُتل مشتبه بهما برصاص الشرطة الأمريكية.

ووقع إطلاق النار في المركز الإسلامي في سان دييجو (ICSD)، الواقع في حي كليرمونت، على بُعد حوالي 14 كيلومترًا من مركز المدينة.

ويُعد هذا المسجد هو الأكبر في مقاطعة سان دييجو، ويضم المجمع الذي يقع فيه، مؤسسات تعليمية، من بينها مدرسة للأطفال الصغار، ومدرسة "الرشيد" التي تُقدم دورات في اللغة العربية والإسلام والقرآن الكريم.