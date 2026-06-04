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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إعلان الطورائ.. الكهرباء تستعد لامتحانات الثانوية العامة

صورة ارشيفية لأداء الامتحانات
صورة ارشيفية لأداء الامتحانات

جهزت وزارة الكهرباء  والطاقة المتجددة خطة لتأمين التغذية الكهربائية استعدادا لامتحانات الثانوية العامة التي تنطلق خلال أيام، وتتابع الوزارة الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية ضمن خطة تأمين التغذية الكهربائية . خلال  الصيف مع إعطاء أولوية قصوى للمرافق الحيوية والمنشآت التعليمية خلال امتحانات الثانوية العامة.


رفع درجة الاستعداد لضمان استقرار التغذية الكهربائية 

وكشف مصدر بالكهرباء أن الوزارة اعلنت حالة الطوارئ ، ورفعت درجة الاستعداد لضمان استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح  أي أعطال سريعا لضمان  سير الامتحانات بدون معوقات، ومن المقرر وقت امتحانات الثانوية العامة تكثيف أعمال المرور الميداني على المحولات والأكشاك الكهربائية ، والتأكد من جاهزية فرق الطوارئ للتعامل الفوري مع أي أعطال طارئة خلال  الامتحانات، كما سيتم وقف  أعمال الصيانة التي تؤدي لانقطاع التيار  بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة . 

غرف عمليات مركزية لمتابعة استقرار التغذية الكهربائية 


 وأكد المصدر  أنه سيتم الدفع  بسيارات إضافية ومعدات تدخل سريع، لدعم فرق الطوارئ و إعادة توزيع فرق الصيانة  لتقليل زمن الاستجابة، مؤكدا  استمرار عمل الخط الساخن 121 والمنصة الإلكترونية الموحدة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار اليوم.

وأشار المصدر أنه  سيتم إنشاء غرفة عمليات رئيسية وغرف فرعية بشركات التوزبع على مدار ٢٤ ساعه ، تكون مهمة هذه الغرف  مايلى..
1- متابعة فرق الطوارئ على مدار اليوم لمجابهة أي أعطال أو فصل طارئ و سرعة إعادة التيار

2- تجهيز مولدات الديزل ووحدات الطوارئ للدفع بها عند الحاجة.

 استعداد الكهرباء لفصل الصيف 


تتابع الحكومة  مشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء، انطلاقًا من اهتمام الدولة بمواصلة الجهود الخاصة برفع كفاءة هذا القطاع الحيوي، وضمان استمرارية التغذية الكهربائية ، مع التوسع في انتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة ، إلى أن إجمالي مشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء في المرحلة الثانية يصل إلى  105 مشروعات، و عرض  موقف المشروعات لصيف عام 2026 بإجمالي 49 مشروعًا، بما في ذلك المشروعات التي تم طرحها، أو قيد الطرح، والتي تم التعاقد عليها أو قيد التعاقد.

ولفت "عصمت" إلى أنه يتم عقد اجتماعات دورية بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركات التوزيع التابعة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات خطة صيف عام 2026 طبقًا لأولويات الأعمال.

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