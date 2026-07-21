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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسقف حلوان والمعصرة يشارك في زيارة الأطفال المرضى بمستشفى 57357

الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة
الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة
ميرنا رزق

في إطار الرعاية الأبوية والاهتمام بالمرضى، شارك الأنبا ميخائيل، أسقف حلوان والمعصرة، خدمه الشهيد كرياكوس للمرضى بكنيسة العذراء والبابا اثناسيوس الرسولى ١٥ مايو، في اليوم الرعوي والترفيهي الذي نظمته الخدمة بمستشفى 57357، وذلك بحضور القس مكاريوس، المشرف على الخدمة، وايضاً القس مقار ، وعدد من خدام الكنيسة .

وسط أجواء من المحبة

قام نيافة الأنبا ميخائيل الزيارة بإقامة القداس الإلهي، أعقبه توزيع الأسرار المقدسة على الأطفال المرضى، في مشهدٍ اتسم بالمحبة والرجاء، حيث حرص نيافته على لقاء الأطفال وأسرهم، وتقديم كلمات التشجيع والصلاة، بما يعكس رسالة الكنيسة في مؤازرة المتألمين وإحاطة المرضى بالرعاية الروحية والإنسانية.

كما شارك نيافته الخدام في جولتهم داخل عيادات اليوم الواحد، وتفقد أعمال التوسعات الجديدة بالمستشفى، إلى جانب زيارة الورشة الفنية، التي تُسهم في تقديم الدعم النفسي للأطفال من خلال الأنشطة الإبداعية والترفيهية، والتي أدخلت البهجة إلى نفوسهم خلال فعاليات اليوم.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الدور الرعوي الذي تضطلع به خدمة العذراء والقديس أثناسيوس لزيارة المرضى، والهادف إلى تقديم الدعم الروحي والنفسي للمرضى وأسرهم، وترسيخ قيم المحبة والعطاء، من خلال حضور الكنيسة الدائم إلى جوار كل متألم، في رسالة عملية تجسد روح الإنجيل وخدمة الإنسان.

الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة الكنيسة القداس

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