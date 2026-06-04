تفاصيل مبادرة «يلا عجلة» في اليوم العالمي للدراجات الهوائية

قال المهندس عمرو خالد، مؤسس مبادرة "يلا عجلة"، إن فكرة المبادرة انطلقت منذ نحو عشر سنوات، عندما اجتمع عدد من الشباب الذين يهوون ركوب الدراجات، بهدف تشجيع الآخرين على خوض التجربة، خاصة من كانوا يترددون في ركوب الدراجة بمفردهم.

وأوضح خالد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر وسارة مجدي ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد أن المبادرة نجحت في جذب أعداد متزايدة من المشاركين، من خلال تنظيم جولات جماعية وربط ركوب الدراجات بأنشطة ترفيهية وسياحية، مؤكدًا أن الهدف هو تحويلها من مجرد هواية إلى أسلوب حياة يومي مفيد.

وتابع أن ثقافة استخدام الدراجات شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدعومة بتوجهات الدولة، إلى جانب تطوير بعض المسارات مثل ممشى الزمالك ومناطق في التجمع وأكتوبر، رغم الحاجة إلى مزيد من التوسع.

وأكد أن بعض المناطق لا تزال تعاني من الزحام الشديد، ما يعيق استخدام الدراجات بسهولة، مؤكدًا أهمية نشر الوعي بين قائدي السيارات بضرورة احترام مسارات الدراجات.

وأشار إلى أن مشاركة الفتيات في المبادرة كبيرة ولا تواجه مشكلات تُذكر، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في بعض العادات المجتمعية التي تحد من مشاركة الفتيات، وهو ما تسعى المبادرة لتغييره عبر التوعية.

ووجه مؤسس المبادرة نصيحة للراغبين في تجربة ركوب الدراجات، بضرورة البدء تدريجيًا من خلال جولات قصيرة، مؤكدًا أن التجربة لا تتطلب احترافًا أو امتلاك دراجة، إذ يمكن استئجار واحدة والاستمتاع بالفوائد الصحية والنفسية.



