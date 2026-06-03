في يومها العالمي.. فوائد ركوب الدراجة الهوائية على الصحة

يحتفي العالم اليوم في ال 3 من يونيو باليوم العالمي لأهمية استخدام الدراجة الهوائية ، ويمكن أن تساعد رياضة ركوب الدراجات في حمايتك من الأمراض الخطيرة مثل السكتة الدماغية، والنوبة القلبية، وبعض أنواع السرطان، والاكتئاب، والسكري، والسمنة، والتهاب المفاصل.

ركوب الدراجة رياضة صحية وممتعة وخفيفة التأثير تناسب جميع الأعمار.

فوائد ركوب الدراجة الهوائية على الصحة

رياضة ركوب الدراجات نشاطاً هوائياً في المقام الأول، مما يعني أن القلب والأوعية الدموية والرئتين جميعها تُمرّن.

ستتنفس بشكل أعمق، وتتعرق، وترتفع درجة حرارة جسمك، مما سيُحسّن مستوى لياقتك البدنية بشكل عام.

تشمل الفوائد الصحية لركوب الدراجات بانتظام ما يلي:

تحسين اللياقة القلبية الوعائية

زيادة قوة العضلات ومرونتها

تحسين حركة المفاصل

انخفاض مستويات التوتر

تحسين وضعية الجسم والتناسق الحركي

عظام مُقوّاة

انخفاض مستويات الدهون في الجسم

الوقاية من الأمراض أو إدارتها

انخفاض القلق والاكتئاب

- أمراض القلب والأوعية الدموية وركوب الدراجات

تشمل أمراض القلب والأوعية الدموية السكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم والنوبة القلبية، يحفز ركوب الدراجات بانتظام صحة القلب والرئتين والدورة الدموية ويحسنها، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

- السرطان وركوب الدراجات

درس العديد من الباحثين العلاقة بين ممارسة الرياضة والسرطان، وخاصة سرطان القولون وسرطان الثدي. وقد أظهرت الأبحاث أن ركوب الدراجات يقلل من احتمالية الإصابة بسرطان القولون، وتشير بعض الأدلة إلى أن ركوب الدراجات بانتظام يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

- مرض السكري وركوب الدراجات

يتزايد معدل الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، وهو ما يُعدّ مصدر قلق بالغ للصحة العامة، ويُعتقد أن قلة النشاط البدني سبب رئيسي للإصابة بهذا المرض، وقد أظهرت دراسة واسعة النطاق في فنلندا أن الأشخاص الذين يمارسون ركوب الدراجات لأكثر من 30 دقيقة يوميًا ينخفض لديهم خطر الإصابة بالسكري بنسبة 40%