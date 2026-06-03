قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يشيد بدعم البنك الياباني للتعاون الدولي لسندات "الساموراي"
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إيواء طالب اللجوء دون إخطار قسم الشرطة
لبنان :6 شهداء في غارات إسرائيلية على منطقتي الحوش والمعمورة
3 موبقات للزمالك أدت لإيقاف القيد التأديبي في أزمة صلاح مصدق
اختراق حسابها.. منشور مثير للجدل بشأن حورية فرغلي والفنانة تكشف الحقيقة
الحملة الدولية للدفاع عن القدس تحذر من مخططات إسرائيلية لتهويد الأقصى..وتؤكد دعم الوصاية الهاشمية
الولايات المتحدة : التلوّيح برسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي وعشرات الاقتصادات بسبب واردات "العمل القسري"
قوة دفاع البحرين: تدمير 3 صواريخ وعدد من المسيرات الإيرانية
لتحديث بيانات بطاقة التموين وخدمات المرور.. خطوات التسجيل في منصة مصر الرقمية
"تأثيرها على صحة الإنسان".. لماذا تتجه وزارة الزراعة لترشيد استخدام الأسمدة النيتروجينية؟
رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية: الحد من انتقال المرضى بين المحافظات لتلقي العلاج
بأكثر من 2.2 مليون راكب.. مطار القاهرة يحقق مؤشرات إيجابية في حركة المسافرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

في يومها العالمي.. فوائد ركوب الدراجة الهوائية على الصحة

الدراجة الهوائية
الدراجة الهوائية
نهى هجرس

يحتفي العالم اليوم في ال 3 من يونيو باليوم العالمي لأهمية استخدام الدراجة الهوائية ، ويمكن أن تساعد رياضة ركوب الدراجات في حمايتك من الأمراض الخطيرة مثل السكتة الدماغية، والنوبة القلبية، وبعض أنواع السرطان، والاكتئاب، والسكري، والسمنة، والتهاب المفاصل.

ركوب الدراجة رياضة صحية وممتعة وخفيفة التأثير تناسب جميع الأعمار.

فوائد ركوب الدراجة الهوائية على الصحة 

رياضة ركوب الدراجات نشاطاً هوائياً في المقام الأول، مما يعني أن القلب والأوعية الدموية والرئتين جميعها تُمرّن. 

ستتنفس بشكل أعمق، وتتعرق، وترتفع درجة حرارة جسمك، مما سيُحسّن مستوى لياقتك البدنية بشكل عام.

تشمل الفوائد الصحية لركوب الدراجات بانتظام ما يلي:

تحسين اللياقة القلبية الوعائية

زيادة قوة العضلات ومرونتها

تحسين حركة المفاصل

انخفاض مستويات التوتر

تحسين وضعية الجسم والتناسق الحركي

عظام مُقوّاة

انخفاض مستويات الدهون في الجسم

الوقاية من الأمراض أو إدارتها

انخفاض القلق والاكتئاب

- أمراض القلب والأوعية الدموية وركوب الدراجات

تشمل أمراض القلب والأوعية الدموية السكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم والنوبة القلبية، يحفز ركوب الدراجات بانتظام صحة القلب والرئتين والدورة الدموية ويحسنها، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

- السرطان وركوب الدراجات

درس العديد من الباحثين العلاقة بين ممارسة الرياضة والسرطان، وخاصة سرطان القولون وسرطان الثدي. وقد أظهرت الأبحاث أن ركوب الدراجات يقلل من احتمالية الإصابة بسرطان القولون، وتشير بعض الأدلة إلى أن ركوب الدراجات بانتظام يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

- مرض السكري وركوب الدراجات

يتزايد معدل الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، وهو ما يُعدّ مصدر قلق بالغ للصحة العامة، ويُعتقد أن قلة النشاط البدني سبب رئيسي للإصابة بهذا المرض، وقد أظهرت دراسة واسعة النطاق في فنلندا أن الأشخاص الذين يمارسون ركوب الدراجات لأكثر من 30 دقيقة يوميًا ينخفض لديهم خطر الإصابة بالسكري بنسبة 40%

دراجة هوائية فوائد الدراجة الهوائية القلب السرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توفيق عبد الحميد وسهام جلال

ماتت من ساعات ولا من سنين.. رد فعل صادم من توفيق عبدالحميد على وفاة سهام جلال

عمر مرموش وزوجته

بعد زواجه رسميا .. من هي جيلان الجباس زوجة عمر مرموش؟

سارة خليفة

سارة خليفة أمام المحكمة بتهمة هتك عرض سائقها

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

وزير الخارجية الأمريكي

منافس مصر في المونديال.. وزير الخارجية الأمريكي يكشف مفاجأة بشأن منتخب إيران

معاشات

موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات | تفاصيل

إف 15

من سماء الكويت إلى عمق إيران.. طيار أمريكي يسقط مرتين بمقاتلة «إف 15» خلال 30 يومًا من الحرب

دومفريس

ريال مدريد يقترب من حسم اتفاقه مع الهولندي «دومفريس» .. وليفربول يترقب

ترشيحاتنا

سهام جلال

بعد وفاة سهام جلال بسببها.. اكتشف أخطر مُضاعفات العمليات الجراحية وطرق الوقاية منها

الشاي

هل الشاي الأسود يخفض الكوليسترول؟ .. اعرف الإجابة

برج العقرب

برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026: تغيير مهني

بالصور

سر نجاح الأرز بالشعرية مثل المطاعم .. خطوات بسيطة تصنع الفارق

سر نجاح الأرز بالشعرية مثل المطاعم.. خطوات بسيطة تصنع الفرق
سر نجاح الأرز بالشعرية مثل المطاعم.. خطوات بسيطة تصنع الفرق
سر نجاح الأرز بالشعرية مثل المطاعم.. خطوات بسيطة تصنع الفرق

أكلات صيفية خفيفة لا تحتاج الوقوف طويلاً في المطبخ

أكلات صيفية خفيفة لا تحتاج الوقوف طويلاً في المطبخ
أكلات صيفية خفيفة لا تحتاج الوقوف طويلاً في المطبخ
أكلات صيفية خفيفة لا تحتاج الوقوف طويلاً في المطبخ

ماذا يحدث للجسم عند النوم أسفل المروحة طوال الليل؟

ماذا يحدث للجسم عند الجلوس أمام المروحة طوال الليل؟
ماذا يحدث للجسم عند الجلوس أمام المروحة طوال الليل؟
ماذا يحدث للجسم عند الجلوس أمام المروحة طوال الليل؟

بعد خسارتها الكبيرة للوزن.. إنجي وجدان تُفاجئ متابعيها عبر إنستجرام بإطلالة كاجوال رفقة زوجها | شاهد

إنجي وجدان
إنجي وجدان
إنجي وجدان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد