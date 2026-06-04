3 ظواهر جوية.. والأرصاد تحذر من طقس الخميس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانها بشأن حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الخميس الموافق 04 يونيو 2026. وكشفت الهيئة عن ملامح الحالة الجوية والظواهر المتوقعة على كافة أنحاء البلاد.

حالة الطقس العامة ودرجات الحرارة

أوضحت الأرصاد أن الطقس سيكون معتدل الحرارة في الصباح الباكر، ليتحول إلى شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء. في حين يسود طقس حار على السواحل الشمالية، ويعود ليكون معتدل الحرارة إلى مائل للحرارة ليلاً.

كما حذرت الهيئة من أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح من 1 إلى 2 درجة مئوية.

وقد جاءت درجات الحرارة المتوقعة (العظمى والصغرى) كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36 درجة، والصغرى 23 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 39 درجة، والصغرى 25 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة، والصغرى 28 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة، والصغرى 20 درجة مئوية.

الظواهر الجوية المتوقعة

تتكون شبورة مائية من الساعة 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

أشارت الخرائط إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية الغربية، والصحراء الغربية. وأكدت الهيئة أن هذه الأمطار قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً (بنسبة حدوث 20% تقريباً) على بعض المناطق من محافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

هناك فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

نشاط رياح وأتربة مثارة

ينشط الرياح أحياناً وتتراوح سرعتها من 30 إلى 35 كم/ساعة على أغلب الأنحاء. وحذرت الهيئة من أن هذه الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متتقطعة.

تحذيرات خاصة بالسحب الرعدية

نبهت الهيئة إلى أنه قد يصاحب السحب الرعدية المتوقعة (بنسبة 20% تقريباً) ما يلي:

نشاط رياح قوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية على بعض المناطق.

احتمال حدوث ضربات البرق على بعض المناطق.

توصية عاجلة: تهيب الهيئة العامة للأرصاد الجوية بكافة المواطنين والجهات المعنية اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن هذه الظواهر الجوية المتوقعة.