في ذكرى رحيلها.. رئيسة أكاديمية الفنون: سميحة أيوب أيقونة فنية لا تغيب

قالت الدكتورة نبيلة حسن رئيسة أكاديمية الفنون : "إن الفنانة الراحلة سميحة أيوب لم تكن مجرد مبدعة اعتلت خشبات المسرح بل كانت جزءاً أصيلاً من نسيج الوجدان المصري والعربي ، فهي بمثابة أيقونة فنية لا تغيب".

وأضافت الدكتورة نبيلة حسن - في تصريح لها الليلة الماضية - : "في ذكرى رحيل سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب، لا يقف التاريخ الثقافي أمام مجرد اسمٍ عابر في سجلات الفن بل يقف إجلالاً لقامةٍ فنية ، حيث كان يحمل صوتها هموم الأمة وقضاياها".

وتابعت : "إن استحضار مسيرة سميحة أيوب هو استحضارٌ لمدرسةٍ فنية متكاملة، بدأت أولى خطواتها التأسيسية من رحاب المعهد العالي للفنون المسرحية ، ذلك الصرح الذي تفتخر الأكاديمية بأن السيدة الراحلة كانت واحدة من أبرز خريجاته اللاتي حملن أمانة الفن بصدقٍ وإخلاص ، ولقد كان المعهد بالنسبة لها ساحة الانطلاق الأولى ، وبقيت هي بالنسبة للأجيال المتعاقبة نموذجاً ملهماً في الالتزام المهني، والانضباط الفني، والعشق الصادق لأبي الفنون"..مشيرة إلى أن الراحلة استطاعت بمسيرتها الاستثنائية أن ترسخ مفهوم "المسرحجي" الحقيقي؛ ذلك الفنان الذي لا يرى في الخشبة مجرد مهنة بل يراها قضيةً، وموقفاً، وضميراً حياً للمجتمع.

وقالت نبيلة حسن : "إذا كانت الأكاديمية تحتفي بذكراها، فهي تحتفي بإرثٍ مازال يضيء دروب الطلاب، وبنموذجٍ في العطاء سيبقى محفوراً في الذاكرة الوطنية والمؤسسية كمرجعٍ فني لا ينضب، سيظلُّ إرث الأستاذة سميحة أيوب حاضراً في أروقة المسرح، وفي كل لحظة إبداعٍ يسعى فيها فنانٌ للارتقاء بفنه على أسسٍ من الرقي والأصالة".. مضيفة :"رحلت سيدة المسرح العربي جسداً، لكنها بقيت نبراساً لكل من سار على درب الفن بإخلاص، وستظل سيرتها شاهداً على أن المبدع الحقيقي لا يغيب، بل يزداد حضوراً في وجدان الأمة".

يشار إلى أن سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب كانت قد توفيت في 3 يونيو 2025 عن عمر ناهز 93 عامًا.