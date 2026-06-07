فرنسا تواجه أيرلندا الشمالية وديًا قبل المونديال.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب "بيار موروا" مواجهة ودية قوية تجمع بين منتخب فرنسا ونظيره أيرلندا الشمالية، ضمن استعدادات "الديوك" لخوض منافسات كأس العالم 2026، في اختبار مهم للجهاز الفني قبل انطلاق البطولة العالمية.

فرنسا في مجموعة قوية بالمونديال

وكانت قرعة كأس العالم 2026 قد أوقعت المنتخب الفرنسي في المجموعة التاسعة، إلى جانب منتخبات العراق والنرويج والسنغال، في مجموعة تُعد من أكثر المجموعات تنافسًا وصعوبة، ما يزيد من أهمية اللقاءات الودية التحضيرية قبل البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وأيرلندا الشمالية

تُذاع المباراة الودية عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري للعديد من مباريات المنتخبات الأوروبية، حيث سيتم بث اللقاء على قناة beIN SPORTS 1 HD.

المعلق على المباراة

أسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة التعليق على اللقاء إلى المعلق أحمد البلوشي، الذي سيواكب أحداث المباراة الودية المنتظرة بين المنتخبين.

موعد مباراة فرنسا وأيرلندا الشمالية

تقام المباراة يوم الإثنين الموافق 8 يونيو 2026، على ملعب بيار موروا في فرنسا، وتنطلق صافرة البداية في تمام:

10:10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية

11:10 مساءً بتوقيت الإمارات

ويأمل المنتخب الفرنسي في تحقيق أكبر استفادة فنية من هذه المواجهة قبل الدخول في أجواء كأس العالم، خاصة مع رغبة الجهاز الفني في تجربة عدد من العناصر الجديدة والاطمئنان على الجاهزية البدنية والفنية للاعبين.