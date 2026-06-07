ديمبلي: رحيل ديشامب لا يشتت فرنسا.. بل يزيدنا إصرارًا على التتويج بالمونديال

أكد عثمان ديمبلي، جناح منتخب فرنسا، أن إعلان المدرب ديدييه ديشامب رحيله عن قيادة "الديوك" عقب كأس العالم 2026 لا يمثل أي ضغط سلبي على اللاعبين، بل على العكس يمنح الفريق دافعًا إضافيًا لإنهاء حقبة المدرب التاريخي بأفضل صورة ممكنة.

ديشامب يودع بعد مسيرة تاريخية

وكان ديشامب قد أعلن في وقت سابق أنه سيرحل عن تدريب المنتخب الفرنسي بعد نهاية بطولة كأس العالم المقبلة، ليطوي صفحة امتدت لأكثر من 14 عامًا، حقق خلالها العديد من الإنجازات أبرزها التتويج بكأس العالم 2018، ودوري الأمم الأوروبية 2021، إضافة إلى الوصول لنهائي مونديال 2022 ونصف نهائي يورو 2024.

ديمبلي: نريد إنهاء المشوار بأفضل شكل

وقال ديمبلي في تصريحات لشبكة "ESPN": إن الجهاز الفني بقيادة ديشامب يمثل عنصر استقرار مهم داخل المنتخب، مؤكدًا أن اللاعبين لا يفكرون في مسألة الرحيل بقدر ما يركزون على تحقيق إنجاز جديد في البطولة.

وأضاف: "نعلم أنها آخر بطولة للمدرب ديشامب، وهو مدرب قدّم الكثير للمنتخب الفرنسي، ونحن سعداء بوجوده معنا. هدفنا هو الوصول لأبعد نقطة ممكنة في كأس العالم وإنهاء المشوار معه بشكل مثالي".

وأوضح نجم باريس سان جيرمان أن العلاقة بين اللاعبين والمدرب قائمة على الثقة والدعم المتبادل، مؤكدًا أن ديشامب يواصل تحفيز المجموعة بشكل دائم قبل كل مواجهة.

فرنسا بين المرشحين في مونديال 2026

وتطرق ديمبلي للحديث عن حظوظ منتخب فرنسا في البطولة، مشيرًا إلى أن المنافسة ستكون قوية للغاية في ظل وجود منتخبات كبيرة مثل الأرجنتين، إسبانيا، إنجلترا، البرتغال، ألمانيا والبرازيل.

وقال: "لا توجد مباراة سهلة في كأس العالم، وعندما تبدأ المباريات تصبح كل الترشيحات بلا معنى، لأن الأمر في النهاية يحسم داخل الملعب بين 11 لاعبًا ضد 11".

إصابة طفيفة وتركيز على الجاهزية

كما أشار ديمبلي إلى شعوره ببعض الإجهاد عقب مشاركته مع باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أنه يعمل على استعادة جاهزيته البدنية قبل انطلاق البطولة العالمية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تركيزه الكامل ينصب حاليًا على تقديم أفضل مستوى ممكن مع المنتخب الفرنسي، والمساهمة في المنافسة على لقب كأس العالم 2026.