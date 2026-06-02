ماكرون يزور معسكر فرنسا قبل كأس العالم 2026.. رسائل دعم وتحفيز للديوك

حرص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على زيارة مركز كليرفونتين، مقر تدريبات منتخب فرنسا، وذلك قبل سفر بعثة "الديوك" إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في كأس العالم 2026.

استقبال فردي للاعبين وصور تذكارية

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، حرص ماكرون على استقبال جميع لاعبي المنتخب واحدًا تلو الآخر، حيث تبادل معهم التحية والتقط صورًا تذكارية في أجواء سادتها الحماسة والتفاؤل قبل انطلاق المونديال.

جلسة خاصة مع ديشامب والنجوم

كما عقد الرئيس الفرنسي جلسة قصيرة مع أفراد البعثة، بحضور المدير الفني ديدييه ديشامب، تضمنت رسائل دعم وتحفيز للاعبين، مؤكدًا ثقته في قدرة المنتخب على الظهور بصورة قوية خلال البطولة العالمية.

وشهد اللقاء نقاشات ودية بين ماكرون واللاعبين حول الاستعدادات الأخيرة قبل التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

غداء مشترك لتعزيز الروح الجماعية

وفي لفتة معنوية، من المقرر أن يتناول الرئيس الفرنسي وجبة الغداء مع بعثة المنتخب، في خطوة تهدف إلى تعزيز الروح الجماعية ورفع الحالة المعنوية للاعبين قبل خوض غمار المنافسات.

فرنسا تبدأ رحلة المونديال بطموحات كبيرة

وتأتي زيارة ماكرون في وقت يواصل فيه المنتخب الفرنسي استعداداته المكثفة للمشاركة في كأس العالم، وسط آمال جماهيرية كبيرة باستعادة اللقب العالمي وإضافة إنجاز جديد إلى سجل الكرة الفرنسية.

مجموعة فرنسا في كأس العالم 2026

ويخوض منتخب فرنسا منافسات البطولة ضمن المجموعة التاسعة، إلى جانب منتخبات: السنغال - العراق - النرويج