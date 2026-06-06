أكلة شهية.. طريقة عمل رول الجلاش باللحمة

يعد رول الجلاش باللحمة من الأكلات الشهية التى يمكن تقديمها على السفرة المصرية لكسر روتين الأطباق التقليدية.

نعرض لكم طريقة عمل رول الجلاش باللحمة المفرومة من خلال خطوات الشيف توتا مراد مقدمة برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

لفة جلاش

نص كيلو لحمة معصجة بفلفل ألوان وبصل وطماطم مكعبات

بقدونس مفروم

زيتون أسود حلقات

٤٠٠ جرام جبنة موتزاريلا

زيت للطهي

طريقة عمل رول الجلاش باللحمة



اخلطي جميع المكونات في بولة كبيرة وادهني كل ورقتين من الجلاش بالزيت ثم ضعي الحشوة وتلف على شكل رول

سوى الرول في الطاسة مع إضافة الزيت من الجانبين ويقدم مع سلطة الثومية أو الطحينة أو الكاتشب والمايونيز وبالهنا والشفا.