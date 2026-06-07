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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من رونالدو إلى بوشكاش.. أساطير صنعت المجد وعجزت عن معانقة كأس العالم.. حكايات تاريخية

كأس العالم
كأس العالم
محمود أحمد

في كرة القدم قد تصنع الأهداف المجد وقد تخلد البطولات أسماء أصحابها لعقود طويلة لكن تبقى كأس العالم الجائزة الأكثر قسوة في اللعبة .. فهي البطولة التي لا تعترف دائمًا بالأفضل ولا تمنح اللقب بالضرورة للأكثر موهبة بل تفرض قوانينها الخاصة التي حرمت بعض أعظم اللاعبين في التاريخ من معانقة الكأس الذهبية.

وعلى مدار أكثر من تسعة عقود من تاريخ المونديال نجحت أسماء أسطورية مثل بيليه ودييجو مارادونا وليونيل ميسي في كتابة نهايات سعيدة لمسيرتها الكروية بينما وقف نجوم آخرون على أعتاب المجد العالمي دون أن يتمكنوا من العبور إلى الضفة الأخرى.

ومع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026 يعود الحديث مجددًا عن قائمة من الأساطير الذين صنعوا التاريخ داخل الملاعب لكنهم ظلوا خارج نادي أبطال العالم.

كريستيانو رونالدو.. الحلم الأخير

يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو هذه القائمة الاستثنائية ليس فقط بسبب أرقامه القياسية وإنجازاته الفردية والجماعية ولكن لأن كأس العالم تبقى القطعة الوحيدة المفقودة في متحف إنجازاته.

خاض رونالدو خمس نسخ مونديالية ونجح في تسجيل حضوره في كل مرحلة من مسيرته إلا أن أفضل إنجاز له كان الوصول إلى المركز الرابع في نسخة 2006.

ومع اقتراب مونديال 2026 يبدو أن قائد البرتغال يستعد لخوض معركته الأخيرة مع الحلم الأكبر بحثًا عن تتويج قد يمنحه نهاية أسطورية لمسيرة استثنائية امتدت لأكثر من عقدين.

يوهان كرويف.. الرجل الذي غيّر اللعبة

قد يختلف عشاق كرة القدم حول هوية أعظم لاعب في التاريخ لكن قليلين يختلفون على أن الهولندي يوهان كرويف كان من أكثر الشخصيات تأثيرًا في تطور اللعبة.

قاد منتخب هولندا إلى نهائي كأس العالم 1974 وقدم نسخة من كرة القدم ما زالت تُدرّس حتى اليوم تحت مسمى "الكرة الشاملة" لكن الحلم انتهى أمام ألمانيا الغربية في المباراة النهائية ليخسر كرويف الكأس ويكسب الخلود.

دي ستيفانو.. الأسطورة التي لم تعرف المونديال

ربما يكون ألفريدو دي ستيفانو الحالة الأكثر غرابة في تاريخ كأس العالم فالرجل الذي قاد ريال مدريد إلى الهيمنة الأوروبية لعقد كامل وصنع واحدة من أعظم الحقبات في تاريخ اللعبة لم يشارك في كأس العالم ولو لمرة واحدة.

تنقل بين منتخبات الأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا خلال مسيرته لكن ظروفًا مختلفة حرمته من الظهور في البطولة التي حلم بها ملايين اللاعبين.

ورغم ذلك بقي اسمه حاضرًا في كل نقاش يتعلق بأعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ.

بوشكاش ومرارة النهائي الضائع

عندما وصل المنتخب المجري إلى نهائي كأس العالم 1954 كان الجميع يعتقد أن اللقب أصبح في خزائنه من فريق لا يُهزم تقريبًا يقوده فيرينك بوشكاش أحد أعظم المهاجمين الذين أنجبتهم اللعبة لكن ألمانيا الغربية قلبت كل التوقعات وفازت 3-2 في واحدة من أشهر مفاجآت كأس العالم ومنذ ذلك اليوم ظل بوشكاش رمزًا لعبقرية كروية لم تكافأ بأغلى الألقاب.

بلاتيني ومالديني.. المجد الأوروبي لا يكفي

هناك لاعبون حققوا كل شيء تقريبًا باستثناء كأس العالم فالفرنسي ميشيل بلاتيني فاز بالكرة الذهبية ثلاث مرات متتالية وقاد فرنسا إلى قمة الكرة الأوروبية لكنه لم ينجح في التتويج عالميًا.

أما الإيطالي باولو مالديني فبنى إرثًا استثنائيًا مع ميلان ومنتخب إيطاليا وأصبح أحد أعظم المدافعين في تاريخ اللعبة إلا أن الكأس الذهبية ظلت عصية عليه حتى اعتزاله.

أوزيبيو.. بطل الهدافين بلا لقب

في مونديال 1966 خطف البرتغالي أوزيبيو الأضواء من الجميع حيث سجل تسعة أهداف وأبهر العالم بقدراته الهجومية وقاد البرتغال إلى نصف النهائي لأول مرة في تاريخها.

لكن الإنجليز أوقفوا الحلم في المربع الذهبي ليبقى أوزيبيو أحد أعظم نجوم المونديال الذين لم يرفعوا الكأس.

فان باستن.. عبقرية قصيرة العمر

رغم مكانته بين أعظم المهاجمين عبر العصور لم تكن علاقة ماركو فان باستن بكأس العالم مثالية حيث شارك في نسخة واحدة فقط عام 1990 ولم ينجح خلالها في تسجيل أي هدف.

وبسبب الإصابات التي أنهت مسيرته مبكرًا ضاعت على العالم فرصة مشاهدة أحد أكثر المهاجمين موهبة في تاريخ اللعبة على المسرح العالمي لفترة أطول.

ليف ياشين.. الحارس الذي تحدى المستحيل

يبقى ليف ياشين حالة فريدة في كرة القدم فهو الحارس الوحيد الذي توج بالكرة الذهبية وهو إنجاز يبدو من الصعب تكراره.

لكن حتى هذا العملاق السوفياتي لم يتمكن من قيادة منتخب بلاده إلى منصة التتويج في كأس العالم لتبقى مسيرته شاهدة على أن العظمة الفردية لا تضمن دائمًا النجاح الجماعي.

مودريتش.. فرصة أخيرة

يحتفظ الكرواتي لوكا مودريتش بمكانة خاصة بين نجوم العصر الحديث وقاد منتخب بلاده إلى نهائي مونديال 2018 وحقق إنجازًا تاريخيًا لبلد صغير بحجم كرواتيا لكنه اصطدم بفرنسا في المباراة النهائية.

ومع اقتراب مونديال 2026 قد تكون أمامه فرصة أخيرة لمحاولة تغيير النهاية.

زيكو وباجيو.. عبقرية لم تكافأ

بين البرازيلي زيكو والإيطالي روبرتو باجيو قاسم مشترك واحد وهو الموهبة الخالصة حيث قاد زيكو أحد أجمل أجيال البرازيل في الثمانينيات لكنه لم يصل إلى منصة التتويج.

أما باجيو فظل بطلًا قوميًا في إيطاليا رغم الصورة الشهيرة لركلة الترجيح الضائعة في نهائي 1994 والتي حجبت خلفها مسيرة استثنائية لأحد أكثر اللاعبين إبداعًا في جيله.

عندما لا تقاس العظمة بالكؤوس

ربما تكون هذه القائمة أفضل دليل على أن كرة القدم أكبر من مجرد بطولات فكأس العالم صنعت أساطير كثيرة لكنها في الوقت نفسه حرمت أساطير أخرى من لحظة التتويج.

ومع ذلك لم تنتقص تلك الخسارات من قيمة كرويف أو رونالدو أو مالديني أو بوشكاش لأن التاريخ لم يتذكرهم بسبب الكؤوس فقط بل بسبب التأثير الذي تركوه في اللعبة.

ولهذا السبب يبقى السؤال مفتوحًا مع كل نسخة جديدة من كأس العالم: هل يحتاج اللاعب إلى رفع الكأس الذهبية ليصبح أسطورة؟ أم أن بعض الأساطير كانت أكبر من البطولة نفسها؟

وفي صيف 2026 قد يجد كريستيانو رونالدو نفسه أمام الفرصة الأخيرة للإجابة عن هذا السؤال داخل المستطيل الأخضر في بطولة قد تكتب الفصل الأخير من واحدة من أعظم المسيرات الكروية في التاريخ.

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