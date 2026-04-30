قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرافعة النيابة العامة في قضية احتكار سوق الدواجن .. فيديو
الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن مصنع المصرية للسكة الحديد
تكليفات حاسمة من الرئيس السيسي للحكومة لدعم عمال مصر وتعزيز الحماية الاجتماعية
سباق نوبل للسلام 2026 .. هل يتفوق ترامب على 200 مرشح للجائزة؟
احتفالية عيد العمال.. الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "صناع الحاضر وصناع المستقبل"
كوبرا ضخمة تبث الذعر في قرية بالسنطة .. والحماية المدنية تتدخل
اتحاد عمال مصر : رجالنا قوة لا يستهان بها في بناء الاقتصاد الوطني
الرئيس السيسي يتسلم درع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.. فيديو
إنشاء سوق حضارى متكامل في الأميرية
تضامن النواب : قرارات الرئيس مظلة حماية حقيقية للفئات الأكثر احتياجا
في ظروف غامضة .. تفاصيل العثور على جثة شاب مقتول بالزراعات بملوي
بآيات من الذكر الحكيم.. افتتاح احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الجامعة العربية: يجب توفير بدائل برية وسككية وخطوط أنابيب بعد أزمة هرمز

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

شاركت جامعة الدول العربية في الحوار الوزاري الافتراضي بشأن تداعيات الأزمة الراهنة على النقل واللوجستيات وسلاسل الإمداد في المنطقة العربية، والذي عقد في 30 أبريل 2026 عبر تقنية الاتصال المرئي، بدعوة من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للإسكوا بالإنابة، وبمشاركة عدد من وزراء النقل العرب.

ومثل الجامعة في الاجتماع السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، حيث ناقش الحوار أبرز التحديات المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية وتأثيرها على الممرات التجارية الحيوية في المنطقة.

وأكد المشاركون، أن تعطل نقاط الاختناق البحرية قد يؤدي إلى اضطراب حركة التجارة والطاقة وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، بما ينعكس على كفاءة سلاسل الإمداد إقليميا ودوليا، مشيرين إلى أهمية الممرات الاستراتيجية وفي مقدمتها مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم شرايين إمدادات النفط والغاز عالمياً.

مضيق هرمز أحد أهم شرايين إمدادات النفط

وخلال كلمته، شدد السفير المالكي على أهمية الممرات البحرية في دعم حركة التجارة بين الدول العربية، وتعزيز التبادل التجاري وزيادة الإيرادات الوطنية، إلى جانب دورها في تنشيط الاستثمارات في قطاعات النقل البحري والخدمات اللوجستية.

وأوضح أن مضيق هرمز يمر عبره نحو 20 مليون برميل يوميا من النفط خلال عام 2025، بما يعادل نحو 20% من الاستهلاك العالمي، ما يجعله من أبرز الممرات الحيوية في منظومة الطاقة العالمية.

وأشار إلى ضرورة بحث بدائل استراتيجية للممرات الحيوية في نقل الطاقة، في ظل التداعيات المحتملة للأزمات على الاقتصاد العالمي، ومنها ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة تكاليف الشحن والتأمين، ومخاطر الركود التضخمي، إضافة إلى تقلبات الأسواق المالية.

كما دعا إلى تفعيل المبادرات الإقليمية لتطوير ممرات نقل برية وسككية وخطوط أنابيب بديلة، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، مؤكدا أن تنفيذ هذه المشروعات يتطلب استثمارات ضخمة وتنسيقاً سياسياً ومؤسسياً بين الدول المعنية.

واختتم بالإشارة إلى أهمية الانضمام إلى اتفاقيتي النقل البري للبضائع والركاب بين الدول العربية، إلى جانب إحياء مشروعات خطوط أنابيب النفط، باعتبارها أدوات داعمة لاستقرار سلاسل الإمداد وتعزيز التكامل الإقليمي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

تجاوزت 100 جنيه.. صعود جديد في أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. جهازك بينها ؟

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

خطوة جديدة لدعم محدودي الدخل.. تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

فرصة حقيقية لمحدودي الدخل.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

قرار رسمي من «المالية» .. صرف مرتبات شهر مايو في هذا الموعد

ترشيحاتنا

عمر الشبكي نجم وادي دجلة يتوج بثلاث ميداليات في الجمباز الفني 2026

رينجرز الأسكتلندي يدرس إمكانية ضم محمد صلاح

الوداد المغربي يعلن إقالة كارتيرون بعد سوء النتائج

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد