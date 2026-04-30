اتحاد عمال مصر : رجالنا قوة لا يستهان بها في بناء الاقتصاد الوطني

أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،أن العمال المصريين يعدون أحد الركائز الأساسية في بناء الاقتصاد المصري، مشدداً على أن الدولة، رغم التحديات التي تواجهها، تظل قوية بفضل جهود وتضحيات أبنائها من العمال.

وقال رئيس الاتحاد: "العامل المصري كان ولا يزال جزءاً لا يتجزأ من عملية التنمية في مصر.

نحن نواجه العديد من التحديات، لكننا نثق في أن العمال قادرون على التغلب عليها والمساهمة الفاعلة في بناء وطنهم".

وأضاف أن العامل المصري يتسم بالإبداع والقدرة على التكيف مع مختلف الظروف، وهو ما يعزز مكانته في صناعة المستقبل.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن المرأة المصرية أصبحت شريكاً أساسياً في سوق العمل والإنتاج، مؤكداً على دورها الكبير في بناء الأسرة والمجتمع، فضلاً عن إسهاماتها القيمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع قائلاً: "نحن نعمل بشكل مستمر على دعم حقوق العمال وتحقيق مطالبهم المشروعة، كما نواصل تعزيز التعاون بين النقابات العمالية والجهات الحكومية لضمان بيئة عمل أفضل لجميع المصريين".

وأوضح أن اتحاد العمال يواصل جهوده من أجل تحسين أوضاع العمال المعيشية والتوسع في برامج التدريب والتأهيل، لتواكب متطلبات سوق العمل المتطور.

وفي ختام تصريحاته، أكد رئيس الاتحاد على ضرورة تكاتف جميع فئات المجتمع، بما في ذلك العمال والمرأة، لدعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.