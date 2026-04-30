الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اتحاد عمال مصر : رجالنا قوة لا يستهان بها في بناء الاقتصاد الوطني

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،أن العمال المصريين يعدون أحد الركائز الأساسية في بناء الاقتصاد المصري، مشدداً على أن الدولة، رغم التحديات التي تواجهها، تظل قوية بفضل جهود وتضحيات أبنائها من العمال.

وقال رئيس الاتحاد: "العامل المصري كان ولا يزال جزءاً لا يتجزأ من عملية التنمية في مصر. 

نحن نواجه العديد من التحديات، لكننا نثق في أن العمال قادرون على التغلب عليها والمساهمة الفاعلة في بناء وطنهم". 

وأضاف أن العامل المصري يتسم بالإبداع والقدرة على التكيف مع مختلف الظروف، وهو ما يعزز مكانته في صناعة المستقبل.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن المرأة المصرية أصبحت شريكاً أساسياً في سوق العمل والإنتاج، مؤكداً على دورها الكبير في بناء الأسرة والمجتمع، فضلاً عن إسهاماتها القيمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع قائلاً: "نحن نعمل بشكل مستمر على دعم حقوق العمال وتحقيق مطالبهم المشروعة، كما نواصل تعزيز التعاون بين النقابات العمالية والجهات الحكومية لضمان بيئة عمل أفضل لجميع المصريين".

وأوضح أن اتحاد العمال يواصل جهوده من أجل تحسين أوضاع العمال المعيشية والتوسع في برامج التدريب والتأهيل، لتواكب متطلبات سوق العمل المتطور.

وفي ختام تصريحاته، أكد رئيس الاتحاد على ضرورة تكاتف جميع فئات المجتمع، بما في ذلك العمال والمرأة، لدعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عيد العمال الرئيس السيسي

صورة أرشيفية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

الدواجن

تجاوزت 100 جنيه.. صعود جديد في أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. جهازك بينها ؟

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. هل جهازك بينها ؟

المجني عليها

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

طرح شقق سكنية

خطوة جديدة لدعم محدودي الدخل.. تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

وحدات سكنية

فرصة حقيقية لمحدودي الدخل.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

مرتبات

قرار رسمي من «المالية» .. صرف مرتبات شهر مايو في هذا الموعد

عمرو الليثى

عودة برنامج إنسان تانى لـ عمرو الليثي .. غدًا

شريف منير

عودة قوية لـ نوستالجيا باند بمشاركة شريف منير في حفلات صيف 2026

لفيلم “إذما

يعرض في عيد الأضحى.. طرح الإعلان الرسمي لـ فيلم إذما

بالصور

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

الطعمية
الطعمية
الطعمية

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

السرطان
السرطان
السرطان

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد