دواء واعد جديد في علاج سرطان البنكرياس.. يضاعف فرص النجاة
وكالة الطاقة الدولية: العالم يواجه أكبر أزمة طاقة بسبب حرب إيران
1500 جنيه.. تعرف على موعد صرف منحة الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة
الخطيب يهنئ رجال يد الأهلي ببطولة كأس مصر والرباعية
تصريح صادم من رئيس الأركان الأمريكي : روسيا متورطة في دعم إيران عسكريًا
رجال يد الأهلي يتوج ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الأوليمبي
منذ 26 أبريل الماضي.. الطفل معاذ يتغيب عن منزله في حلوان ووالده يستغيث لعودته
أزمة وفد الاتحاد الإيراني في كندا قبل كأس العالم 2026.. انسحاب مفاجئ وخلاف دبلوماسي مع سلطات الهجرة
رئاسة الحرمين تسجل أكثر من 5 ملايين مستفيد من خدماتها الرقمية منذ مطلع 1447هـ
ادعوا له بالرحمة.. وفاة عمرو النقلي نائب رئيس بنك مصر
الثانوية تدخل عصر الاقتصاد.. التعليم تطلق الثقافة المالية لتأهيل الطلاب لسوق المال والاستثمار
ما تغيرش.. سعر الذهب في السعودية يسجل 487.5 ريال مساء اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

حرارة الصيف تضرب بقوة.. تحذيرات طبية عاجلة لتفادي الإجهاد الحراري وضربة الشمس

محمد البدوي

تزداد المخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض المباشر لأشعة الشمس، مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وذلك في أوقات الذروة. 

التعامل الخاطئ مع الطقس الحار

ويؤكد الأطباء أن التعامل الخاطئ مع الطقس الحار قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تبدأ بالإجهاد الحراري وقد تصل إلى ضربة الشمس التي تهدد الحياة. 

فقدان السوائل والأملاح

وفي ظل هذا المناخ القاسي، يصبح الوعي بالإجراءات الوقائية ضرورة لا رفاهية، لحماية الجسم من فقدان السوائل والأملاح.

التعرض المباشر للشمس

 وتبرز أهمية الالتزام بالنصائح الطبية لتجنب التعرض المباشر للشمس، والحفاظ على الترطيب، وارتداء الملابس المناسبة، خصوصًا للفئات الأكثر عرضة للخطر مثل كبار السن والأطفال.

التعرض المباشر لدرجات الحرارة 

من جانبه؛ حذر الدكتور ناجي ألفريد، استشاري أمراض الباطنة، من خطورة التعرض المباشر لدرجات الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس، مؤكدًا أن ذلك قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة تختلف في شدتها.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” على قناة صدى البلد، أن أبرز المخاطر تتمثل في حالتين رئيسيتين: الإجهاد الحراري وضربة الشمس. 

اتخاذ الاحتياطات اللازمة

وأشار إلى أن التعرض للحرارة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مثل ارتداء غطاء للرأس أو الملابس الخفيفة، وعدم تعويض السوائل المفقودة، يزيد من احتمالية الإصابة.

وبيّن أن الإجهاد الحراري يُعد الحالة الأخف، وينتج عن فقدان الجسم للسوائل والأملاح بسبب التعرق الزائد، مما يؤدي إلى أعراض مثل التعب، الدوخة، الصداع، الغثيان، انخفاض ضغط الدم، وشحوب الوجه.

تخفيف الملابس واستخدام الكمادات الباردة

وأشار إلى أن التعامل مع هذه الحالة بسيط نسبيًا، ويشمل نقل المصاب إلى مكان مظلل، وتزويده بالسوائل أو محاليل الجفاف، مع تخفيف الملابس واستخدام الكمادات الباردة حتى يستعيد توازنه.

خطورة ضربة الشمس

وفي المقابل، حذر من خطورة ضربة الشمس التي تُعد حالة طبية طارئة، تحدث نتيجة فقدان الجسم القدرة على تنظيم درجة حرارته، ما يؤدي إلى ارتفاعها بشكل كبير قد يتجاوز 40 درجة مئوية. 

اضطرابات في الوعي

وتتميز هذه الحالة بجفاف الجلد، وغياب التعرق، إلى جانب اضطرابات في الوعي مثل التشوش، الهذيان، فقدان الوعي، وقد تصل إلى التشنجات، ما يستدعي التدخل الطبي الفوري.

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس

1500 جنيه لكل واحد .. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. رابط فوري

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

قرار رسمي من «المالية» .. صرف مرتبات شهر مايو في هذا الموعد

فرصة حقيقية لمحدودي الدخل.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

البحرية الإسرائيلية تبدأ السيطرة على سفن “أسطول الصمود” المتجه إلى غزة

حرب إيران تشعل الشيوخ الأمريكي.. سيناتور تهاجم وزير الدفاع بسبب مذبحة ميناب

المخابرات الأمريكية تدرس سيناريو الانسحاب .. وحرب إيران تضع ترامب تحت ضغط سياسي متصاعد

دواء واعد جديد في علاج سرطان البنكرياس.. يضاعف فرص النجاة

دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

