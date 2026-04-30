قمة الدوري المصري.. الزمالك يبحث عن الحسم والأهلي يتمسك بالأمل
360 سنة حبس.. تأييد جميع الأحكام الصادرة ضد مستريح السيارات
تصعيد محسوب أم تمهيد لمواجهة؟ .. واشنطن تلوّح بخيارات عسكرية جديدة ضد إيران | فيديو
انقطاع الكهرباء بمحطة محولات شرق بنها 3 أيام .. تعرّف على جدول الأماكن
وكالة الأنباء اللبنانية: 9 شهداء و13 مصابًا جراء غارات للاحتلال على عدة بلدات في جنوب لبنان
«عون» يُطالب الاحتلال باحترام القوانين والاتفاقيات الدولية والكف عن استهداف المدنيين
يسري نصر الله: المخرج ليس مركز الكون.. والتصوير عمل جماعي
الأسهم الأوروبية تتراجع مع تصاعد مخاوف الشرق الأوسط وترقب قرارات الفائدة
ناجح ومكمل .. شوبير يدافع عن نجله مصطفى بعد ثلاثية بيراميدز
الأمم المتحدة تحذّر: استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة يعطل الخدمات الأساسية
القمة 132.. تعديلات طفيفة بصفوف الزمالك أمام الأهلي في الدوري
أخبار تهمك.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس | فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أخبار تهمك.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس | فيديو

هاجر ابراهيم

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الخميس، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 30 أبريل 2026.

تقرير: تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية ساهما بدعم أسعار الذهب وتماسكه فوق مستوى 4700 دولار

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5880 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6860 جنيهات.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7840 جنيهات للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 54800 جنيها.

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوع بعد تمديد وقف إطلاق النار مع إيران

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 53.10 جنيه

سعر الشراء: 52.97 جنيه

اليورو

سعر البيع: 62.17 جنيه

سعر الشراء: 62.01 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.77 جنيه

سعر الشراء: 71.54 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 14.16 جنيه

سعر الشراء: 14.12 جنيه

الدينار الكويتي

سعر البيع: 173.27 جنيه

سعر الشراء: 172.77 جنيه

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس 30 أبريل

الأرصاد


قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم الخميس 30 أبريل 2026 سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تحذيرات خاصة من بعض الظواهر الجوية المؤثرة.

وأوضحت غانم خلال صباح الخير يا مصر  أن درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى ستصل إلى 29 درجة مئوية خلال ساعات النهار، بينما في الإسكندرية تصل إلى 24 درجة مئوية، وتبلغ في جنوب الصعيد حوالي 35 درجة مئوية. 

وأضافت أنه سيكون الطقس مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، لكنه حار نهارًا، في حين سيكون معتدلًا على السواحل الشمالية.

وأشارت غانم إلى أن الشبورة المائية ستتكون في الساعات الأولى من الصباح، من الساعة 4:00 إلى 8:00 صباحًا، وقد تكون كثيفة أحيانًا، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية على بعض الطرق، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، بالإضافة إلى القاهرة الكبرى، مدن القناة، شمال الصعيد، و وسط سيناء.

وشددت غانم على ضرورة اتخاذ الاحتياطات خلال هذه الفترة، مثل ترك مسافة آمنة بين السيارات، وتشغيل الأضواء الأمامية للسيارات، وفتح النوافذ لتحسين الرؤية أثناء القيادة.

وأضافت غانم أنه من المتوقع أيضًا أن تتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

ونصحت غانم المواطنين بمتابعة التحديثات اليومية حول حالة الطقس لتفادي أي تأثيرات سلبية على حياتهم اليومية.


 


 


 

صورة أرشيفية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

الأهلي

الموضوع انتهى.. شبانة يكشف موعد رحيل توروب عن الأهلي

محمد صلاح

طلب 20 مليون يورو سنويا.. تطورات جديدة حول مستقبل محمد صلاح

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. جهازك بينها ؟

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. هل جهازك بينها ؟

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

الزمالك

هنطبق اللائحة.. رابطة الأندية تكشف حقيقة تأجيل مباراة الزمالك وسموحة

الدواجن

تجاوزت 100 جنيه.. صعود جديد في أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق

إمام عاشور

مفيش زيه.. شبانة يكشف حقيقة رحيل إمام عاشور عن الأهلي

ترشيحاتنا

جوليان ألفاريز

إنجاز أرجنتيني جديد.. ألفاريز يحطم رقم ميسي بدوري أبطال أوروبا

حسن شحاتة

خالد الغندور يدافع عن حسن شحاتة : راعوا السن والمرض

الاتفاق

موعد مباراة الاتفاق والأخدود في الدوري السعودي

بالصور

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

الطعمية
الطعمية
الطعمية

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

السرطان
السرطان
السرطان

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

وحش الـ SUV الصيني.. تفاصيل تانك 700 ‏V8‎‏ موديل 2026‏ قبل طرحها

Tank 700‎
Tank 700‎
Tank 700‎

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد