أخبار تهمك.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس | فيديو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الخميس، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 30 أبريل 2026.

سعر الذهب اليوم



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5880 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6860 جنيهات.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7840 جنيهات للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 54800 جنيها.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 53.10 جنيه

سعر الشراء: 52.97 جنيه

اليورو

سعر البيع: 62.17 جنيه

سعر الشراء: 62.01 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.77 جنيه

سعر الشراء: 71.54 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 14.16 جنيه

سعر الشراء: 14.12 جنيه

الدينار الكويتي

سعر البيع: 173.27 جنيه

سعر الشراء: 172.77 جنيه

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس 30 أبريل



قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم الخميس 30 أبريل 2026 سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تحذيرات خاصة من بعض الظواهر الجوية المؤثرة.

وأوضحت غانم خلال صباح الخير يا مصر أن درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى ستصل إلى 29 درجة مئوية خلال ساعات النهار، بينما في الإسكندرية تصل إلى 24 درجة مئوية، وتبلغ في جنوب الصعيد حوالي 35 درجة مئوية.

وأضافت أنه سيكون الطقس مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، لكنه حار نهارًا، في حين سيكون معتدلًا على السواحل الشمالية.

وأشارت غانم إلى أن الشبورة المائية ستتكون في الساعات الأولى من الصباح، من الساعة 4:00 إلى 8:00 صباحًا، وقد تكون كثيفة أحيانًا، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية على بعض الطرق، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، بالإضافة إلى القاهرة الكبرى، مدن القناة، شمال الصعيد، و وسط سيناء.

وشددت غانم على ضرورة اتخاذ الاحتياطات خلال هذه الفترة، مثل ترك مسافة آمنة بين السيارات، وتشغيل الأضواء الأمامية للسيارات، وفتح النوافذ لتحسين الرؤية أثناء القيادة.

وأضافت غانم أنه من المتوقع أيضًا أن تتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

ونصحت غانم المواطنين بمتابعة التحديثات اليومية حول حالة الطقس لتفادي أي تأثيرات سلبية على حياتهم اليومية.











