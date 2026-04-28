الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار تهمك.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء| فيديو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026.

سعر الذهب اليوم



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 6008 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 7010 جنيهات.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 8011 جنيهات للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 56080 جنيها.

واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 28 أبريل 2026.


أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.60 جنيه

سعر الشراء: 52.50 جنيه

اليورو

سعر البيع: 61.77 جنيه

سعر الشراء: 61.65 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.33 جنيه

سعر الشراء: 71.17 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 14.02 جنيه

سعر الشراء: 13.99 جنيه

الدينار الكويتي

سعر البيع: 171.71 جنيه

سعر الشراء: 171.32 جنيه


وتشهد حالة الطقس في مصر اليوم، الثلاثاء 28 أبريل 2026، تغيرات ملحوظة، حيث تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، في ظل أجواء ربيعية متقلبة تجمع بين الدفء نهارًا والبرودة ليلًا، مع ظهور بعض الظواهر الجوية التي تتطلب الحذر.


ملامح الطقس العام خلال اليوم
يسود طقس متغير على مدار اليوم، يمكن تلخيصه كالتالي:

الصباح الباكر: مائل للبرودة

فترة النهار: حار على أغلب المناطق

السواحل الشمالية: معتدل الحرارة

فترة الليل: عودة للبرودة في معظم المحافظات

ويأتي هذا التغير في إطار التقلبات الطبيعية التي يشهدها فصل الربيع في مصر.

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة
تشير التوقعات إلى ارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية مقارنة بالأيام السابقة، بعد فترة من الانخفاض النسبي، وهو ما يعكس انتقالًا تدريجيًا نحو أجواء أكثر دفئًا.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة
شبورة مائية كثيفة صباحًا
تظهر الشبورة المائية في الفترة من الساعة 4 حتى 8 صباحًا على عدة مناطق، أبرزها:

القاهرة الكبرى

شمال البلاد

مدن القناة

شمال الصعيد

وسط سيناء

وقد تكون كثيفة في بعض الأحيان، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق السريعة والزراعية.

نشاط للرياح على فترات
تنشط الرياح بسرعة تتراوح بين 30 و35 كم/س في مناطق متفرقة مثل:

الوجه البحري

السواحل الغربية

جنوب سيناء

شمال وجنوب الصعيد

ويكون نشاط الرياح متقطعًا، دون تأثيرات مستمرة قوية.

سحب منخفضة وفرص أمطار خفيفة
تظهر سحب منخفضة على مناطق من:

السواحل الشمالية

الوجه البحري

القاهرة الكبرى

مدن القناة

وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف من الأمطار في بعض المناطق، دون تأثير يُذكر على الأنشطة اليومية.

درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات
القاهرة الكبرى
العظمى: 29 درجة

الصغرى: 17 درجة

الإسكندرية
العظمى: 24 درجة

الصغرى: 15 درجة

مطروح
العظمى: 23 درجة

الصغرى: 15 درجة

سوهاج
العظمى: 30 درجة

الصغرى: 16 درجة

قنا
العظمى: 31 درجة

الصغرى: 16 درجة

أسوان
العظمى: 32 درجة

الصغرى: 18 درجة

تحذيرات ونصائح للمواطنين
أوصت هيئة الأرصاد بعدة إرشادات مهمة، منها:

توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح بسبب الشبورة

الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق

متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر

ارتداء ملابس مناسبة لتقلب درجات الحرارة بين النهار والليل

ارتفعت عالمياً.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد الزيادة

3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو

سعر الريال السعودي اليوم .. قفزة مفاجئة في البنوك الآن

بعد هبوط 700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم .. ارتفاع الدواجن البيضاء وهبوط البيض

غيابات تضرب القمة.. الأهلي والزمالك في اختبار صعب قبل موقعة الحسم بالدوري

شبانة لرئيس الكاف: شوف حل.. الأهلي لن يشارك في دوري الأبطال

قبل عيد الأضحى ولا بعده؟.. موعد صرف مرتبات مايو رسميًا بعد قرار المالية

عبدالواحد السيد يوجّه رسالة للاعبي الزمالك: الدوري لسه منتهاش

الأهلي يستعيد 3 نجوم أمام الزمالك في الدوري

محمد العدل: سيظل الأهلي فوق الجميع مهما حاولتم

اوعي تحطها في الإيرفراير.. أطعمة شهيرة ممكن تدمّر جهازك وتعرّض صحتك للخطر

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

صدمة لعشاقها.. علامة كبرى تودع سيارتها الشهيرة للأبد

مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية تدمر أعصابك في صمت

وزارة الصحة ترد على تامر حسني

وزارة الصحة ترد على تامر حسني وتقضي على الفتنة الغذائية

شيرين وحماقي.. تفاصيل أول ديو يجمع النجمين يكشفها مدير أعمالها

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

