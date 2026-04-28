أخبار تهمك.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء| فيديو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026.

سعر الذهب اليوم





وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 6008 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 7010 جنيهات.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 8011 جنيهات للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 56080 جنيها.

واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 28 أبريل 2026.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.60 جنيه

سعر الشراء: 52.50 جنيه

اليورو

سعر البيع: 61.77 جنيه

سعر الشراء: 61.65 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.33 جنيه

سعر الشراء: 71.17 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 14.02 جنيه

سعر الشراء: 13.99 جنيه

الدينار الكويتي

سعر البيع: 171.71 جنيه

سعر الشراء: 171.32 جنيه



وتشهد حالة الطقس في مصر اليوم، الثلاثاء 28 أبريل 2026، تغيرات ملحوظة، حيث تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، في ظل أجواء ربيعية متقلبة تجمع بين الدفء نهارًا والبرودة ليلًا، مع ظهور بعض الظواهر الجوية التي تتطلب الحذر.



ملامح الطقس العام خلال اليوم

يسود طقس متغير على مدار اليوم، يمكن تلخيصه كالتالي:

الصباح الباكر: مائل للبرودة

فترة النهار: حار على أغلب المناطق

السواحل الشمالية: معتدل الحرارة

فترة الليل: عودة للبرودة في معظم المحافظات

ويأتي هذا التغير في إطار التقلبات الطبيعية التي يشهدها فصل الربيع في مصر.

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

تشير التوقعات إلى ارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية مقارنة بالأيام السابقة، بعد فترة من الانخفاض النسبي، وهو ما يعكس انتقالًا تدريجيًا نحو أجواء أكثر دفئًا.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة

شبورة مائية كثيفة صباحًا

تظهر الشبورة المائية في الفترة من الساعة 4 حتى 8 صباحًا على عدة مناطق، أبرزها:

القاهرة الكبرى

شمال البلاد

مدن القناة

شمال الصعيد

وسط سيناء

وقد تكون كثيفة في بعض الأحيان، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق السريعة والزراعية.

نشاط للرياح على فترات

تنشط الرياح بسرعة تتراوح بين 30 و35 كم/س في مناطق متفرقة مثل:

الوجه البحري

السواحل الغربية

جنوب سيناء

شمال وجنوب الصعيد

ويكون نشاط الرياح متقطعًا، دون تأثيرات مستمرة قوية.

سحب منخفضة وفرص أمطار خفيفة

تظهر سحب منخفضة على مناطق من:

السواحل الشمالية

الوجه البحري

القاهرة الكبرى

مدن القناة

وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف من الأمطار في بعض المناطق، دون تأثير يُذكر على الأنشطة اليومية.

درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

القاهرة الكبرى

العظمى: 29 درجة

الصغرى: 17 درجة

الإسكندرية

العظمى: 24 درجة

الصغرى: 15 درجة

مطروح

العظمى: 23 درجة

الصغرى: 15 درجة

سوهاج

العظمى: 30 درجة

الصغرى: 16 درجة

قنا

العظمى: 31 درجة

الصغرى: 16 درجة

أسوان

العظمى: 32 درجة

الصغرى: 18 درجة

تحذيرات ونصائح للمواطنين

أوصت هيئة الأرصاد بعدة إرشادات مهمة، منها:

توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح بسبب الشبورة

الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق

متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر

ارتداء ملابس مناسبة لتقلب درجات الحرارة بين النهار والليل