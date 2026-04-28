الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار مع ترقب قرارات الفائدة للبنوك المركزية

تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية، اليوم /الثلاثاء/، في ظل ترقب المستثمرين لتداعيات الصراع في الشرق الأوسط، وتعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة و إيران على مسار أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية الكبرى التي تعقد اجتماعاتها هذا الأسبوع.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 4665.86 دولارا للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 0.36% إلى 4676.76 دولار.

وارتفع الدولار بشكل طفيف، بينما ظلت أسعار النفط أعلى من مستوى 109 دولارات للبرميل، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز إلى حد كبير. كما أن ارتفاع أسعار الخام قد يغذي التضخم من خلال زيادة تكاليف النقل والإنتاج؛ ما يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة.

وعلى الرغم من أن الذهب يعد عادة ملاذا للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول المدرة للعائد أكثر جاذبية، ما قد يضغط على الطلب على المعدن النفيس.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير ، كما يترقب المستثمرون قرارات كل من البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وبنك كندا خلال الأسبوع الجاري.

وأبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعا، لكنه حذر من تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم بسبب تأثير الحرب في الشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 1.2% إلى 74.61 دولارا للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 1984.19 دولارا، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.9% إلى 1463 دولارا.