القبض على سائق نقل صدم سيارة مهندس بالقطامية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قائد سيارة "نقل ثقيل" لقيامه بالإصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها ولاذ بالفرار حال سيرهما بأحد الطرق السريعة بالقاهرة.

بالفحص تبين إنه بتاريخ 8/ الجارى تبلغ لقسم شرطة القطامية من (مهندس - مقيم بالجيزة) بتضرره من قائد سيارة "نقل ثقيل" لقيامه بالإصطدام بسيارته مما أدى لحدوث تلفيات بها حال سيره بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها (سائق - مقيم بالشرقية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار اليه.



تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية .

