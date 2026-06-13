القبض على المتهم بالتعدي على فتاة بالضرب بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على فتاة بالضرب حال سيرها بأحد الشوارع بالشرقية.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 / مايو المنقضى تبلغ لمركز شرطة بلبيس من والد المجنى عليها (مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (عامل – مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالتعدى على (نجلته سن 13) بالضرب إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب المزاح.





أمكن ضبط المشكو فى حقه فى حينه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





