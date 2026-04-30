ارتفاع بدرجات الحرارة مع شبورة ورياح معتدلة..توقعات حالة الطقس في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الخميس 30 أبريل 2026، حيث ستشهد البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة مع بعض الظواهر الجوية المتغيرة التي قد تؤثر على حركة المواطنين، سواء على الطرق أو في الأماكن المفتوحة.

من المتوقع أن يكون الطقس مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، ويصبح حارًا نهارًا، مع احتمال وجود شبورة مائية ورياح معتدلة.

تفاصيل حالة الطقس في مصر

بحسب الأرصاد الجوية، سيستمر ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، وحار نهارًا على معظم المناطق، باستثناء السواحل الشمالية التي ستكون معتدلة الحرارة.

أما في فترة الليل، فسيكون الطقس مائلًا للبرودة في جميع أنحاء البلاد.

شبورة مائية: من المتوقع أن تشهد بعض المناطق شبورة مائية كثيفة صباحًا، وذلك بين الساعة 4:00 و 8:00 صباحًا، ما قد يؤثر على الرؤية الأفقية في بعض الطرق خاصة المؤدية من وإلى شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

رياح معتدلة: ستنشط الرياح على بعض المناطق، خاصة في جنوب سيناء و البحر الأحمر، مع سرعة تتراوح بين 30 إلى 35 كم/س، وهي رياح متقطعة قد تؤثر على البحر وتزيد من الشعور بالبرودة في المناطق المكشوفة.

فرص سقوط أمطار ضعيفة: من المتوقع أن تكون هناك بعض السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري، بالإضافة إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد تتسبب هذه السحب في سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة، إليكم التفاصيل عن درجات الحرارة العظمى والصغرى في بعض المدن المصرية:

القاهرة: العظمى 29 درجة، الصغرى 17 درجة.

الإسكندرية: العظمى 24 درجة، الصغرى 15 درجة.

مطروح: العظمى 23 درجة، الصغرى 13 درجة.

سوهاج: العظمى 32 درجة، الصغرى 18 درجة.

قنا: العظمى 35 درجة، الصغرى 19 درجة.

أسوان: العظمى 35 درجة، الصغرى 20 درجة.

نصائح للأسبوع المقبل

نظرًا للظروف الجوية المتوقعة، نصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة في الصباح الباكر خلال فترة الشبورة، وضرورة القيادة بحذر على الطرق السريعة التي قد تشهد تدنيًا في الرؤية.

كما يُستحسن ارتداء الملابس الخفيفة في فترات النهار، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.

من المتوقع أن يشهد الطقس في مصر استمرارًا في ارتفاع درجات الحرارة، مع بعض الظواهر الجوية التي تتطلب الحذر، مثل الشبورة المائية والرياح المعتدلة.

وفي ظل هذه التوقعات، يُنصح المواطنون بمتابعة التحديثات اليومية من هيئة الأرصاد الجوية لتفادي أي مفاجآت.