شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن الاسعار الفترة المقبلة.. أعرف هيوصل كام

كشف المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرفة التجارية، تفاصيل جديدة بشأن اسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

وأكد المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرفة التجارية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة اون، مساء اليوم الأحد، أن الاسبوع الحالي في غاية الأهمية لأسعار الذهب وخاصة مع ترقب الاتفاق الامريكي الايراني والفدرالي الأمريكي، مشيرا الى أن وقف الحرب يعني ارتفاع اسعار الذهب.

وتابع المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرفة التجارية، أن احتمالية تراجع الذهب الى 3500 دولار للأوقية غير مرجح، مشيرا الى ان تعيش عصر التغيرات السريعة والقوية.

وأشار المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرفة التجارية، إلى أن الاستثمار في الذهب أو الادخار يكون طويلة المدى، متابعا أن تاريخ الذهب يقول إنه يذهب الارتفاع دائما لكن على المدى البعيد، ومن يشترى ذهب عليه الانتظار عام قبل البيع.

وتوقع المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرفة التجارية، وصول أسعار الذهب مع نهاية العام الحالي يعود إلى الارتفاع مرة أخرى بدرجة كبيرة.