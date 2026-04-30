بث مباشر| الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد احتفال عيد العمال

حرصا من موقع صدي البلد الإخباري، لتقديم خدمة متميزة لمتابعيه نقدم لكم بثا مباشرا للرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في احتفال عيد العمال.

وشهد الرئيس السيسي اليوم الاحتفال بعيد العمال داخل مصنع نيرك شرق بورسعيد المتخصص في صناعة عربيات السكة الحديد ومترو الأنفاق في رسالة للعمال بمواصلة الانتاج واستمرار مسيرة التنمية

كما كرم الرئيس قدامى النقابين بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى بالإضافة إلى منح عدد من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة نوط الامتياز

وحرصا على دعم كافة فئات المجتمع، كرم الرئيس السيسي نماذج من المرأة العاملة والعمالة غير المنتظمة التي تحمل قصص كفاح كذلك ذوي همم ممن ضربوا أروع العمل على المثابرة والاجتهاد.



