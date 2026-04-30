تقديرا لجهودهم.. الرئيس السيسي يكرم عددا من العاملين في مختلف القطاعات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أ ش أ

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من العاملين بقطاعات العمل المُختلفة بمنحهم أوسمة وأنواطا تكليلاً لما بذلوه من جهود، وما قاموا به من أعمال جليلة كل في مجاله.

وسام العمل من الطبقة الأولى :-

- عادل عبدالفضيل ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب سابقا، لمشاركته في عدد من القوانين الخاصة بالعمل والعمال .

- موسى محمد حسن (نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر) لمشاركته في إعداد صندوق التكافل الخاص بشركة النصر للفوسافات فضلا عن المشاركة في إعاداد اللوائح الخاصة برعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة للعاملين بالمناجم.

- اسم المرحوم عطية عبدالباري محمد (وكيل النقابة العامة للصناعات الغذائية)، ويتسلم عنه نجله السيد محمد عطية حيث شارك في تطوير اللوائح الخاصة بالشركات التابعة للوزارة وكذلك المساهمة في حل النزاعات العمالية بشركات الصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية .

وسام العمل من الطبقة الثانية :-

- صفية السيد أحمد (نائب أول رئيس النقابة العامة للاتصالات سابقا ) لمساهمتها في الحفاظ على حقوق المرأة العاملة المصرية والعربية حيث شغلت منصب سكرتيرة المرأة لعاملة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

- عادل أحمد عمران " رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، لمشاركته في تطوير اللوائح للعاملين بالبنوك والمشاركة في رفع قدرات العاملين بالبنوك.

نوط الامتياز من الطبقة الأولى :-

- كريمة عبدالرحمن حسن، مدير عام تراخيص الأجانب بوزارة العمل، وذلك تقديرا لعطائها المهني المتميز وخبراتها المشرفة في وزارة العمل إذ تمثل واجهة مشرفة للمرأة القيادية التي تساهم بفاعلية في تنظيم سوق العمل ودعم المشروعات القومية الكبرى في مصر .

نوط الامتياز من الطبقة الثانية

-عطيات سيد محمود(باحث قانوني ومن ابناء العاملين من ذوي الهمم) تقديرا لمسيرتها المهنية الحافلة بالانجازات في مجال العلاقات الدولية والتشريعات العمالية مما جعلها نموذجا متميزا في تطويرالسياسات العمالية وتعزيزالتعاون الدولي

نوط الامتياز من الطبقة الثالثة:

وائل همام فؤاد ( مهندس ميكانيكا مدير وحدة التخطيط والمتابعة بالمجلس القومي لذوي الهمم ) تقديرا لتميزه المهني كباحث في إدارة الأزمات ومدير للتخطيط بالمجلس .

منح نوط الاستحقاق من الطبقة الثالثة :-

هبة محمد عبدالرحمن، تعمل بمهنة النقاشة، تقديرا لرحلة كفاحها الاستثنائية حيث استطاعت بصبر وعزيمة تذليل الصعاب ومواجهة التحديات المجتمعية لإثبات كفاءتها وتأمين رزق حلال لأسرتها .

الرئيس عبدالفتاح السيسي عيد العمال النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر النقابة العامة للصناعات الغذائية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

1500 جنيه لكل واحد .. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

فرصة حقيقية لمحدودي الدخل.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

قرار رسمي من «المالية» .. صرف مرتبات شهر مايو في هذا الموعد

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

نصائح فعالة للولدين للتعامل مع أطفال اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

