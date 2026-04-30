عليا الطلاق ما هدعي لحد .. فيديو لمعتمر يشعل السوشيال ميديا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يُدعى “الحاج مصطفى”، أثناء ذهابه لأداء فريضة الحج أثار حالة واسعة من التفاعل بسبب ردّه العفوي خلال حديثه مع أحد الأشخاص.

وخلال الفيديو، وجّه أحد المتواجدين سؤالًا له حول من ينوي الدعاء له أثناء أداء العمرة، ليرد بشكل مفاجئ قائلاً إنه سيدعو لنفسه فقط، مؤكدًا أنه سافر لأداء المناسك على نفقته الخاصة.

وأثار رد الحاج مصطفى موجة من التعليقات، حيث تباينت ردود الفعل بين الضحك على طريقته العفوية، والإعجاب بصدقه وتلقائيته، خاصة أن إجابته جاءت دون تفكير أو تكلّف.

وانتشر المقطع بشكل واسع عبر منصات التواصل، محققًا نسب مشاهدة وتفاعل كبيرة، وسط تعليقات اعتبرت الموقف طريفًا وغير متوقع.