متى تبدأ التلبية في الحج وأنواع الإحرام.. الأزهر العالمي يوضح

أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية توضيحاً شاملاً حول السنن المتعلقة بالتلبية في مناسك الحج والعمرة، مبيناً أنواع الإحرام الثلاثة والفرق بينها، وذلك في إطار جهود المركز لتوعية حجاج بيت الله الحرام بأحكام الشريعة الإسلامية وتيسير أداء المناسك عليهم.

وأوضح المركز أنه يُسن للحاج الإكثار من التلبية منذ لحظة الإحرام وحتى بداية طواف العمرة، أما في الحج فتستمر التلبية إلى حين البدء في رمي جمرة العقبة يوم عيد النحر، مشيراً إلى أن المحرم يلبي في كافة أحواله سواء كان راكباً أو ماشياً، وفي حال صعوده ونزوله.

وفيما يتعلق بآداب التلبية، أفاد العلماء بأن الرجال مأمورون برفع أصواتهم بها لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَتَانِي جِبْرِيلُ صَلى الله عَلَيه وَسَلم، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أََصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ»، بينما تُسمع المرأة نفسها فقط دون رفع صوتها، وصيغتها هي النداء الإيماني الخالد: "لبيك اللهم لبيك".



كما استعرض مركز الأزهر أنواع الإحرام الثلاثة التي يختار من بينها الحاج، وهي:

أولاً: الإفراد، وفيه يحرم الحاج بالحج وحده، فإذا دخل مكة طاف للقدوم، وله خيار السعي حينها أو تأجيله لما بعد طواف الإفاضة، ولا يتحلل من إحرامه إلا يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة والحلق، ولا يجب على المفرد هدي.

ثانياً: القِران، وهو الجمع بين العمرة والحج في إحرام واحد، ويؤدي الحاج فيه نفس أعمال المفرد من طواف القدوم والسعي، مع بقائه محرماً حتى يوم العيد، ويمتاز القِران بوجوب ذبح الهدي على الحاج.

ثالثاً: التمتع، وهو أن يحرم الحاج بالعمرة أولاً في أشهر الحج، ويؤدي مناسكها من طواف وسعى ثم يحلق أو يقصر ويتحلل تماماً، فإذا جاء يوم التروية (الثامن من ذي الحجة) أحرم بالحج من مكانه وأدى مناسكه، ويجب على المتمتع أيضاً ذبح الهدي.



