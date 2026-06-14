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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المنتخب الإسباني يستهل حملته بالمونديال بمواجهة الرأس الأخضر

المنتخب الإسباني
المنتخب الإسباني
عبدالحكيم أبو علم

يسعى المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى تحقيق بداية مثالية في مشواره ببطولة كأس العالم 2026 عندما يواجه منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي)، الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة في مدينة أتلانتا، ويعد فريق المدرب لويس دي لا فوينتي أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب هذا الصيف.

وإلى جانب فرنسا، تصنف إسبانيا ضمن أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2026، في ظل امتلاك دي لا فوينتي تشكيلة قوية للغاية. كما أن المنتخب الإسباني هو حامل لقب بطولة أوروبا بعد فوزه على إنجلترا في نهائي يورو 2024.

وفازت إسبانيا بكأس العالم عام 2010، لكنها خيبت الآمال في النسخ الثلاث الأخيرة، بعدما ودعت البطولة من دور المجموعات عام 2014، ثم اكتفت ببلوغ دور الـ16 في نسختي 2018 و2022، ما يعني أن هناك مجالا كبيرا لتحسين نتائجها هذا الصيف.

ويدخل المنتخب الإسباني هذه المباراة بعد فوزه 3 / 1 على بيرو في آخر مباراة ودية قبل المونديال، كما أنه لم يتعرض لأي هزيمة في آخر عشر مباريات، محققا سبعة انتصارات خلالها.

وسيعد فشل إسبانيا في تجاوز الرأس الأخضر يوم الاثنين واحدة من أكبر مفاجآت تاريخ كرة القدم، إذ تعتبر المرشح الأوفر حظا للفوز بالمباراة ولتصدر المجموعة التي تضم أيضا السعودية وأوروجواي.

وتمثل هذه المباراة أول مواجهة في التاريخ بين إسبانيا والرأس الأخضر، وعلى الورق تبدو واحدة من أكثر المواجهات تفاوتا في المستوى خلال البطولة الحالية.

ونجح منتخب الرأس الأخضر في احتلال صدارة مجموعته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 متفوقا على الكاميرون، وسيصنع التاريخ يوم الاثنين عندما يخوض أول مباراة له على الإطلاق في نهائيات كأس العالم أمام إسبانيا.

وحقق فريق المدرب بوبيستا الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة، بما في ذلك المباراتان الوديتان قبل كأس العالم أمام صربيا وبرمودا.

وفاز منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 3 / صفر على صربيا في نهاية مايوقبل أن يكرر النتيجة ذاتها أمام برمودا في السادس من يونيو ، ليختتم استعداداته للبطولة بأفضل صورة ممكنة.

ويدرك منتخب الرأس الأخضر صعوبة المهمة هذا الصيف، خاصة أن إسبانيا تمثل أقوى منافسيه في المجموعة الثامنة، لكن "القروش الزرقاء" يملكون فرصة للمنافسة على المركزين الثاني أو الثالث، في ظل وجود بعض نقاط الضعف لدى السعودية وأوروجواي.

وسيواجه منتخب الرأس الأخضر أوروجواي في مباراته الثانية يوم 21 يونيو قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة السعودية بعد خمسة أيام.

وعاد كل من لامين يامال ونيكو ويليامز إلى التدريبات الجماعية الكاملة مع المنتخب الإسباني في نهاية الأسبوع الماضي بعد تعافيهما من إصابات طفيفة.

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